Entenda por que o verão americano reúne as maiores estreias do cinema

Todos os anos, entre o início de maio e o começo de setembro, Hollywood vive o período mais importante do seu calendário. Conhecida como United States Summer Movie Season, a temporada de verão norte-americana reúne as estreias mais aguardadas do ano, concentra os maiores investimentos dos estúdios e funciona como um dos principais termômetros da indústria cinematográfica.

Muito mais do que uma sequência de lançamentos, trata-se de uma estratégia construída ao longo de décadas.

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Os grandes estúdios definem suas datas de estreia com anos de antecedência para aproveitar as férias escolares nos Estados Unidos, quando milhões de pessoas têm mais tempo livre para frequentar os cinemas. É justamente nessa janela que chegam às telas as produções mais caras, franquias consolidadas, animações familiares e filmes com maior potencial comercial.

A força da temporada vai além das bilheterias. O desempenho dos filmes influencia decisões sobre continuações, novos universos compartilhados, investimentos futuros e até o valor de mercado das grandes empresas de entretenimento.

Por isso, executivos, investidores e analistas acompanham cada lançamento de perto, transformando o verão americano em um dos períodos mais observados da indústria audiovisual mundial.

Como surgiu a Summer Movie Season

Embora hoje seja um calendário consolidado, nem sempre o verão foi considerado a principal janela de lançamentos de Hollywood. Durante boa parte do século XX, os grandes lançamentos costumavam se concentrar apenas no fim de semana do Memorial Day, no final de maio.

O modelo mudou em 1975 com Tubarão, dirigido por Steven Spielberg. O longa revolucionou a distribuição cinematográfica ao combinar um lançamento nacional em larga escala com uma campanha de marketing inédita para a época. O enorme sucesso financeiro mostrou aos estúdios que concentrar grandes estreias durante as férias escolares poderia multiplicar a arrecadação.

Cena de Tubarão (1975) - Foto: Divulgação

Dois anos depois, Star Wars consolidou definitivamente esse formato e inaugurou a era dos chamados summer blockbusters, transformando o verão americano no principal palco das maiores produções de Hollywood.



Com o crescimento do número de franquias e grandes produções nas últimas décadas, os estúdios passaram a antecipar suas estreias para o início de maio, ampliando a temporada em quase um mês para reduzir a concorrência direta entre blockbusters.

Por que o verão é tão estratégico?

A escolha do período não acontece por acaso. O verão marca o encerramento do ano letivo para milhões de estudantes norte-americanos, aumentando o tempo livre de crianças, adolescentes e famílias, justamente o público que mais frequenta as salas de cinema.

Além disso, os dias mais longos, as férias e o aumento das viagens internas favorecem o consumo de entretenimento, fazendo dos cinemas um dos principais programas da estação.

Por essa razão, praticamente todos os grandes estúdios — como Disney, Pixar, Universal, Warner Bros., Marvel e DC — disputam espaço nesse calendário, já que é justamente nesse período que existe o maior potencial para estreias bilionárias. Não por acaso, muitos dos maiores recordes de bilheteria da história foram registrados durante a Summer Movie Season.

O impacto para Hollywood e para o cinema mundial

A importância da temporada não se limita aos Estados Unidos. Segundo a Comscore, historicamente, a período de verão responde por cerca de 40% da arrecadação anual das bilheterias domésticas dos Estados Unidos e Canadá, tornando-se decisiva para os resultados financeiros de Hollywood.

Em muitos casos, o desempenho entre maio e setembro é suficiente para compensar resultados fracos registrados durante o restante do ano. Da mesma forma, uma temporada abaixo das expectativas costuma gerar preocupação entre estúdios, exibidores e investidores.

O impacto também é global. Hoje, os grandes blockbusters são lançados quase simultaneamente em dezenas de países, incluindo Brasil, Reino Unido, China, Japão, México e Coreia do Sul. Segundo a Reuters, em diversas produções, mais de 60% da receita total vem justamente do mercado internacional.

Isso explica por que os estúdios anunciam datas de estreia com três ou quatro anos de antecedência. Evitar que duas superproduções concorram no mesmo fim de semana pode representar centenas de milhões de dólares em diferença na arrecadação, transformando o calendário de lançamentos em um verdadeiro jogo estratégico entre as gigantes do entretenimento.

Nos últimos anos, a Summer Movie Season também passou a funcionar como um importante indicador da recuperação das salas de cinema após a pandemia.

Em 2023, o fenômeno "Barbenheimer", impulsionado pelos lançamentos simultâneos de Barbie e Oppenheimer, ajudou a levar a arrecadação do verão americano novamente acima dos US$ 4 bilhões.

Cena de Barbie (2023) - Foto: Divulgação

Em 2024, títulos como Divertida Mente 2 e Deadpool & Wolverine mantiveram esse movimento de retomada. Já em 2025, o fim de semana do Memorial Day registrou recorde histórico de bilheteria graças ao desempenho de Lilo & Stitch e Missão Impossível: O Acerto Final.



Em 2026, o cenário voltou a demonstrar força. Hollywood vive seu melhor verão desde antes da pandemia, reforçando a importância da Summer Movie Season como o principal evento do calendário cinematográfico mundial e um dos maiores motores econômicos da indústria do entretenimento.

As maiores apostas da Summer Movie Season de 2026

A Summer Movie Season de 2026 reúne algumas das produções mais aguardadas dos últimos anos e simboliza um momento decisivo para Hollywood. O verão norte-americano, tradicionalmente a temporada mais lucrativa da indústria, vive seu melhor desempenho desde antes da pandemia e coloca a bilheteria anual no caminho para ultrapassar US$ 10 bilhões (R$ 51,8 bilhões) pela primeira vez em sete anos.

Segundo a Times, até o início de julho, a temporada já havia movimentado US$ 1,8 bilhão (R$ 9,3 bilhões), ficando menos de 2% abaixo dos níveis registrados em 2019, último ano antes da crise provocada pela Covid-19.

Diferentemente de outros anos, a recuperação não foi impulsionada por um único blockbuster de super-heróis. O bom desempenho foi construído por uma combinação de continuações aguardadas, produções originais e sucessos inesperados.

O Diabo Veste Prada 2 abriu a temporada como o primeiro grande fenômeno comercial do verão. Ao mesmo tempo, os filmes de terror Obsessão e Backrooms, produzidos com orçamentos modestos, surpreenderam ao conquistar o público por meio do boca a boca.

Somados à cinebiografia Michael, lançada no fim de abril, esses quatro filmes responderam por quase US$ 850 milhões (R$ 4,4 bilhões) da arrecadação doméstica da temporada.

Cena de Michael - Foto: Divulgação

Outro fator importante foi a permanência desses títulos em cartaz. Enquanto normalmente um filme perde entre 50% e 70% do público após o primeiro fim de semana, produções como Michael, Obsessão e Devoradores de Estrelas registraram quedas muito menores, entre 20% e 40%.



O caso mais impressionante foi Obsessão, cuja arrecadação cresceu 39% no segundo fim de semana e mais 14% no terceiro, um comportamento extremamente raro nas bilheterias e que evidencia o forte efeito das recomendações do público.

O desempenho da temporada ganhou ainda mais força com a chegada de Toy Story 5, que registrou a maior abertura da história da franquia ao arrecadar cerca de US$ 160 milhões (R$ 828,8 milhões) apenas no primeiro fim de semana.

A reta final do verão ainda reserva estreias capazes de ampliar esses números. Entre elas estão A Odisseia, de Christopher Nolan, projetada para abrir acima dos US$ 100 milhões, e Homem-Aranha: Um Novo Dia, cuja estreia pode variar entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões apenas no mercado doméstico.

Caso essas previsões se confirmem, 2026 consolidará um dos verões mais fortes da indústria cinematográfica desde antes da pandemia.

Filmes lançados e estreias futuras para o verão dos Estados Unidos em 2026

O Diabo Veste Prada 2

Cena de O Diabo Veste Prada 2 - Foto: Divulgação

O Diabo Veste Prada 2 é a aguardada sequência do clássico que marcou a cultura pop. A trama acompanha o retorno de Miranda Priestly (Meryl Streep), a icônica editora-chefe da revista Runway, agora diante de um mercado completamente transformado pelas novas tecnologias e pela crise das publicações impressas.



Com a digitalização mudando os rumos da indústria da moda e do jornalismo, Miranda precisa enfrentar desafios inéditos para manter sua influência. Entre eles está Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, que agora ocupa um cargo de destaque em uma poderosa grife de luxo e se torna uma peça decisiva no futuro da Runway.

Estreia: 30 de abril

Obsessão

Cena de Obsessão - Foto: Divulgação

Bear é um jovem romântico que trabalha em uma loja de discos e nunca conseguiu superar sua paixão de infância por Nikki. Na esperança de conquistar o coração da amiga, ele compra um misterioso artefato sobrenatural conhecido como One Wish Willow, capaz de realizar um único desejo.



O pedido de Bear parece se tornar realidade, mas logo ele descobre que toda magia tem um preço. À medida que as consequências de sua escolha se revelam cada vez mais sombrias, o jovem precisa enfrentar os perigos de um desejo que saiu muito mais caro do que imaginava.

Estreia: 21 de maio



Backrooms: Um Não-Lugar

Cena de Backrooms: Um Não Lugar - Foto: Divulgação

Clark (Chiwetel Ejiofor) é um vendedor de móveis que faz uma descoberta inquietante no porão de sua loja. O local se revela um labirinto misterioso, repleto de corredores intermináveis e espaços que parecem desafiar a lógica, como se levassem a outra realidade.



Determinado a desvendar o enigma, Clark convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobb (Finn Bennett), a explorar o lugar. Quando ele desaparece sem deixar rastros, a terapeuta Dra. Mary Kline (Renate Reinsve) inicia uma busca que a leva para dentro do labirinto, onde a saída pode ser muito mais difícil do que parece.

Estreia: 28 de maio



Dia D

Cena de Dia D - Foto: Divulgação

Após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro, uma onda de pânico toma conta da população. Fenômenos misteriosos começam a surgir em diferentes regiões do planeta, enquanto segredos militares vêm à tona e desencadeiam uma crise global sem precedentes.



À medida que as evidências de uma inteligência alienígena se tornam cada vez mais claras, cientistas, autoridades e civis precisam enfrentar uma nova realidade. Em meio ao caos e à incerteza, a humanidade descobre que talvez nunca tenha estado sozinha no universo.

Estreia: 11 de junho

Toy Story 5

Cena de Toy Story 5 - Foto: Divulgação

Em Toy Story 5, Bonnie passa a dedicar cada vez mais tempo a Lilypad (Greta Lee), um tablet capaz de criar mundos virtuais que acabam afastando a garota de seus brinquedos. Enquanto a tecnologia domina sua atenção, Jessie (Joan Cusack) faz o possível para manter o grupo unido e esperançoso diante dessa nova realidade.



Com os brinquedos temendo perder seu espaço na vida de Bonnie, Woody (Tom Hanks) retorna mais experiente para ajudar os antigos amigos. Ao lado de Buzz Lightyear (Tim Allen) e dos demais companheiros, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e inovação frente a frente, mostrando os desafios de encontrar equilíbrio em um mundo cada vez mais conectado.

Estreia: 18 de junho

Supergirl

Cena de Supergirl - Foto: Divulgação

Em Supergirl, Kara Zor-El (Milly Alcock) ainda carrega as marcas da destruição de Krypton, planeta que viu ser devastado quando tinha apenas 14 anos. Anos depois, sua vida muda ao cruzar o caminho de Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena determinada a se vingar do mercenário Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela morte de seu pai.



Relutante em participar da missão, Kara muda de ideia quando Krem ameaça alguém próximo a ela. A partir desse momento, a heroína embarca em uma caçada intergaláctica que a leva por diferentes sistemas solares, enfrentando inimigos poderosos, lidando com a perda temporária de seus poderes e tentando escapar do caçador de recompensas Lobo (Jason Momoa), sempre ao lado de Krypto, o supercão.

Estreia: 25 de junho

Minions & Monstros

Cena de Minions & Monstros - Foto: Divulgação

Em Minions & Monstros, James, o mais criativo e solitário dos minions, sonha em ir além da vida de servir a um grande vilão. Ambientada na Era de Ouro de Hollywood, a animação acompanha sua tentativa de realizar o maior desejo de sua vida: fazer um filme.



Mas os planos de James saem do controle quando ele acaba libertando uma série de monstros e criaturas com intenções de destruir o mundo. Ao lado dos outros minions, ele embarca em uma aventura repleta de confusões para impedir a ameaça e transformar a perigosa missão no grande espetáculo cinematográfico que sempre imaginou.

Estreia: 2 de julho

Moana

Cena de Moana - Foto: Divulgação

Em Moana, a jovem Moana Waialiki vive em uma ilha paradisíaca, mas sonha em explorar o oceano além dos limites impostos por sua comunidade. Filha do líder local e descendente de uma antiga linhagem de navegadores, ela vê sua vida mudar quando uma ameaça coloca em risco o futuro de seu povo.



Determinada a salvar sua ilha, Moana parte em uma jornada para encontrar o semideus Maui, responsável por desencadear o desequilíbrio que afeta a natureza. Em meio a perigos no mar, criaturas fantásticas e desafios que testam sua coragem, ela embarca em uma aventura de autodescoberta e descobre o verdadeiro significado de seu destino.

Estreia: 9 de julho

A Morte do Demônio: Em Chamas

Cena de A Morte do Demônio: Em Chamas - Foto: Divulgação

Em A Morte do Demônio: Em Chamas, uma mulher devastada pela morte do marido busca conforto na casa dos sogros, acreditando que encontrará apoio para enfrentar o luto. No entanto, o refúgio rapidamente se transforma em um pesadelo quando acontecimentos cada vez mais perturbadores começam a cercá-la.



À medida que segredos sombrios vêm à tona, ela descobre que seus sogros escondem uma ligação com forças sobrenaturais e podem se transformar em criaturas aterrorizantes. Como se isso não bastasse, a viúva percebe que os votos matrimoniais feitos em vida continuam válidos para sempre, colocando sua própria existência em risco.

Estreia: 9 de julho



A Odisseia

Cena de A Odisseia - Foto: Divulgação

Em A Odisseia, o cineasta Christopher Nolan leva às telas uma nova adaptação do clássico poema épico atribuído a Homero. A história acompanha Odisseu (Matt Damon), rei de Ítaca, em sua longa e perigosa jornada de volta para casa após o fim da Guerra de Troia.



Enquanto tenta reencontrar sua esposa, Penélope (Anne Hathaway), o herói enfrenta deuses, criaturas mitológicas e desafios que colocam sua coragem à prova. Pelo caminho, Odisseu cruza com figuras lendárias como o Ciclope Polifemo, as sereias e a poderosa feiticeira Circe, em uma aventura marcada por batalhas, superação e destino.

Estreia: 16 de julho



Homem-Aranha: Um Novo Dia

Tom Holland como Homem-Aranha - Foto: Divulgação

Produzido pela Sony em parceria com a Marvel Studios, o novo capítulo acompanha Peter Parker após os acontecimentos do filme anterior, quando sua identidade foi apagada da memória de todos.



A produção promete inaugurar uma nova fase para o herói nos cinemas e aparece entre os lançamentos mais aguardados de 2026. Especialistas estimam uma abertura entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões apenas no mercado doméstico, o que pode transformá-lo na maior estreia da Summer Movie Season.

Estreia: 29 de julho



O Fim da Rua

Cena de O Fim da Rua - Foto: Divulgação

Ambientado nos anos 1980, o filme acompanha Denise (Anne Hathaway) e Greg (Ewan McGregor), um casal que enfrenta uma crise no casamento enquanto tenta manter a rotina da família ao lado dos dois filhos adolescentes. Tudo muda quando uma misteriosa tempestade transporta toda a vizinhança para uma era dominada por dinossauros.



Presos em um ambiente hostil e completamente diferente do que conheciam, os Platt precisam superar suas diferenças para sobreviver. Em meio a perigos constantes e a um misterioso evento cósmico, a família embarca em uma jornada repleta de ação e emoção na tentativa de encontrar o caminho de volta para 1980.

Estreia: 13 de agosto

Ponto Sem Retorno

Cena de Ponto Sem Retorno - Foto: Divulgação

Em um futuro pós-apocalíptico devastado por uma pandemia, Hig (Jacob Elordi) leva uma vida solitária em um hangar no Colorado ao lado de seu cachorro e de um ex-fuzileiro naval ranzinza (Josh Brolin). Apesar das diferenças, os dois dependem um do outro para sobreviver em um mundo dominado pelo medo e pela violência.



A rotina muda quando Hig capta uma misteriosa transmissão de rádio que reacende sua esperança de encontrar outros sobreviventes. Determinado a descobrir o que existe além de seu território, ele embarca em uma jornada perigosa que pode representar sua única chance de recomeçar, ou levá-lo a um destino sem volta.