Com 8 episódios, série escondida na Netflix é ideal para terça (07/07)

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A semana apenas começou, mas isso não significa que a rotina precisa acabar com os momentos de entretenimento. Para quem procura uma história envolvente para assistir nesta terça-feira sem precisar investir dezenas de episódios, a Netflix esconde uma ótima opção: Corpos.

Lançada em 2023, a minissérie acabou ficando ofuscada pela sequência de grandes estreias da plataforma, mas entrega uma narrativa inteligente que combina investigação criminal, ficção científica, viagens no tempo e suspense do início ao fim.

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Baseada na graphic novel homônima de Si Spencer, a produção conquistou 81% de aprovação no Rotten Tomatoes e se destaca justamente por transformar um único assassinato em um quebra-cabeça que atravessa 150 anos de história.



Um assassinato que desafia o tempo

A trama acompanha quatro detetives que vivem em períodos completamente diferentes, mas acabam investigando exatamente o mesmo crime.

O mesmo cadáver aparece no mesmo beco de Londres em quatro momentos distintos: durante a era marcada pelo terror de Jack, o Estripador, em 1890; em meio aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, em 1941; nos dias atuais, em 2023; e, por fim, em um futuro pós-apocalíptico, em 2053.

Cada investigador tenta entender como aquilo é possível, mas logo fica claro que todos fazem parte de um mistério muito maior do que um simples homicídio.

Mistério, ficção científica e muitas reviravoltas

Apesar de partir de uma investigação policial, Corpos não se limita ao gênero.

A produção mistura elementos de ficção científica, drama de época, suspense e viagens no tempo, construindo uma narrativa fragmentada que exige atenção do espectador. Aos poucos, as peças começam a se encaixar e revelam conexões inesperadas entre personagens separados por décadas.

Conforme a investigação avança, novas perguntas surgem constantemente, enquanto diferentes acontecimentos históricos se cruzam em uma história que envolve conspirações, inteligência artificial, perseguições, sociedades secretas e acontecimentos capazes de alterar passado, presente e futuro.

Como começa a investigação

A história se inicia em 2023 com a policial Shahara Hasan, interpretada por Amaka Okafor.

Durante o policiamento de uma manifestação política em Londres, ela encontra um homem completamente nu morto em um beco. A vítima foi baleada em um dos olhos, mas a cena do crime praticamente não apresenta vestígios capazes de explicar o assassinato.

Ao aprofundar as investigações, Hasan descobre algo impossível: outros detetives já encontraram exatamente o mesmo corpo, no mesmo local, décadas antes. Mais surpreendente ainda é descobrir que um quarto investigador repetirá essa mesma descoberta no futuro.

Enquanto tenta entender a origem desse fenômeno, Hasan percebe que sua própria família pode estar ligada aos acontecimentos.

Um elenco de peso

A minissérie reúne nomes conhecidos das séries e do cinema.

Amaka Okafor interpreta Shahara Hasan, enquanto Kyle Soller vive Alfred Hillinghead, investigador responsável pelo caso em 1890. Jacob Fortune-Lloyd dá vida ao detetive Charles Whiteman, em 1941, e Shira Haas interpreta Iris Maplewood, policial responsável pela investigação em 2053.

Outro personagem fundamental é Elias Mannix, interpretado por Stephen Graham, figura misteriosa que parece conhecer a verdade por trás dos acontecimentos e se torna uma das peças centrais do quebra-cabeça.

A criação é de Paul Tomalin, que divide o roteiro com Danusia Samal. A direção principal fica por conta de Marco Kreuzpaintner, com colaboração de Haolu Wang em alguns episódios.

Vale a pena?

Sim. Corpos é uma excelente escolha para quem procura produções de qualidade, com muitas reviravoltas, mistério e uma narrativa que foge do convencional.

Mesmo exigindo atenção por trabalhar diferentes linhas temporais, a série recompensa o espectador ao conectar todas as peças de forma surpreendente.

Com apenas oito episódios, é uma opção perfeita para maratonar em um único dia ou concluir ao longo de poucos dias, tornando-se uma alternativa ideal para quem quer começar uma boa história nesta terça-feira sem assumir um compromisso com temporadas longas.