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Com 8 episódios, série escondida na Netflix é ideal para terça (07/07)

Produção mistura investigação, ficção científica e mistério em uma trama cheia de reviravoltas

Beatriz Santos
Por
Essa série esquecida da Netflix vai melhorar seu inicio de semana
Essa série esquecida da Netflix vai melhorar seu inicio de semana - Foto: Divulgação

A semana apenas começou, mas isso não significa que a rotina precisa acabar com os momentos de entretenimento. Para quem procura uma história envolvente para assistir nesta terça-feira sem precisar investir dezenas de episódios, a Netflix esconde uma ótima opção: Corpos.

Lançada em 2023, a minissérie acabou ficando ofuscada pela sequência de grandes estreias da plataforma, mas entrega uma narrativa inteligente que combina investigação criminal, ficção científica, viagens no tempo e suspense do início ao fim.

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Baseada na graphic novel homônima de Si Spencer, a produção conquistou 81% de aprovação no Rotten Tomatoes e se destaca justamente por transformar um único assassinato em um quebra-cabeça que atravessa 150 anos de história.

Um assassinato que desafia o tempo

A trama acompanha quatro detetives que vivem em períodos completamente diferentes, mas acabam investigando exatamente o mesmo crime.

O mesmo cadáver aparece no mesmo beco de Londres em quatro momentos distintos: durante a era marcada pelo terror de Jack, o Estripador, em 1890; em meio aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, em 1941; nos dias atuais, em 2023; e, por fim, em um futuro pós-apocalíptico, em 2053.

Cada investigador tenta entender como aquilo é possível, mas logo fica claro que todos fazem parte de um mistério muito maior do que um simples homicídio.

Mistério, ficção científica e muitas reviravoltas

Apesar de partir de uma investigação policial, Corpos não se limita ao gênero.

A produção mistura elementos de ficção científica, drama de época, suspense e viagens no tempo, construindo uma narrativa fragmentada que exige atenção do espectador. Aos poucos, as peças começam a se encaixar e revelam conexões inesperadas entre personagens separados por décadas.

Conforme a investigação avança, novas perguntas surgem constantemente, enquanto diferentes acontecimentos históricos se cruzam em uma história que envolve conspirações, inteligência artificial, perseguições, sociedades secretas e acontecimentos capazes de alterar passado, presente e futuro.

Como começa a investigação

A história se inicia em 2023 com a policial Shahara Hasan, interpretada por Amaka Okafor.

Durante o policiamento de uma manifestação política em Londres, ela encontra um homem completamente nu morto em um beco. A vítima foi baleada em um dos olhos, mas a cena do crime praticamente não apresenta vestígios capazes de explicar o assassinato.

Ao aprofundar as investigações, Hasan descobre algo impossível: outros detetives já encontraram exatamente o mesmo corpo, no mesmo local, décadas antes. Mais surpreendente ainda é descobrir que um quarto investigador repetirá essa mesma descoberta no futuro.

Enquanto tenta entender a origem desse fenômeno, Hasan percebe que sua própria família pode estar ligada aos acontecimentos.

Um elenco de peso

A minissérie reúne nomes conhecidos das séries e do cinema.

Amaka Okafor interpreta Shahara Hasan, enquanto Kyle Soller vive Alfred Hillinghead, investigador responsável pelo caso em 1890. Jacob Fortune-Lloyd dá vida ao detetive Charles Whiteman, em 1941, e Shira Haas interpreta Iris Maplewood, policial responsável pela investigação em 2053.

Outro personagem fundamental é Elias Mannix, interpretado por Stephen Graham, figura misteriosa que parece conhecer a verdade por trás dos acontecimentos e se torna uma das peças centrais do quebra-cabeça.

A criação é de Paul Tomalin, que divide o roteiro com Danusia Samal. A direção principal fica por conta de Marco Kreuzpaintner, com colaboração de Haolu Wang em alguns episódios.

Vale a pena?

Sim. Corpos é uma excelente escolha para quem procura produções de qualidade, com muitas reviravoltas, mistério e uma narrativa que foge do convencional.

Mesmo exigindo atenção por trabalhar diferentes linhas temporais, a série recompensa o espectador ao conectar todas as peças de forma surpreendente.

Com apenas oito episódios, é uma opção perfeita para maratonar em um único dia ou concluir ao longo de poucos dias, tornando-se uma alternativa ideal para quem quer começar uma boa história nesta terça-feira sem assumir um compromisso com temporadas longas.

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