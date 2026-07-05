Marvel vai anunciar novo filme durante evento, diz insider

Siga o A TARDE no Google

A Marvel Studios pode surpreender os fãs nas próximas semanas com o anúncio de um novo filme.

Segundo uma informação divulgada pelo insider James Mack, o estúdio deve aproveitar seu tradicional painel no Hall H da San Diego Comic-Con 2026 para revelar um projeto inédito do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Até o momento, não há detalhes sobre qual produção será apresentada.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O painel da Marvel está programado para encerrar o sábado do evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de julho, e costuma concentrar os anúncios mais aguardados pelos fãs da franquia.

Rumor aumenta expectativa para o painel

Embora a Marvel Studios ainda não tenha confirmado oficialmente a novidade, a publicação de James Mack movimentou as redes sociais e alimentou especulações sobre o futuro do estúdio.

A San Diego Comic-Con é tradicionalmente o palco escolhido pela Marvel para revelar novos filmes, séries, datas de estreia e detalhes das próximas fases do MCU. Por isso, a expectativa é de que o painel deste ano traga novidades importantes para os próximos anos da franquia.

Enquanto o possível anúncio segue cercado de mistério, o próximo longa confirmado da Marvel para os cinemas é Homem-Aranha: Um Novo Dia.

O que já está confirmado no MCU

Além das especulações sobre um novo projeto, a Marvel segue preparando Vingadores: Doutor Destino, um dos filmes mais aguardados da nova fase do universo compartilhado.

O principal antagonista será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., que retorna ao MCU após marcar a franquia como o Homem de Ferro durante a Saga do Infinito. A direção ficará novamente com os irmãos Anthony Russo e Joe Russo, enquanto o roteiro é assinado por Michael Waldron e Stephen McFeely.

Elenco reúne veteranos e novos heróis

O novo filme dos Vingadores reunirá uma das maiores formações já vistas no MCU.

Entre os nomes confirmados estão Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra.

Também participam personagens introduzidos após Vingadores: Ultimato, como Simu Liu no papel de Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, além do novo Quarteto Fantástico formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

O elenco ainda inclui integrantes de Thunderbolts*, como Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman, além de Tenoch Huerta como Namor.

Uma das maiores surpresas anunciadas pela Marvel foi o retorno de atores da antiga franquia dos X-Men, produzida pela Fox.

Estão confirmados Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e Channing Tatum, que volta como Gambit após sua participação em Deadpool & Wolverine.

Vingadores: Doutor Destino tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2026.