Filme de ação da Netflix no TOP 10 vai melhorar seu domingo (05/07)

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O domingo chegou e o fim de semana já se aproxima do fim, mas ainda há tempo para encaixar um filme antes da rotina agitada da semana voltar.

Entre os títulos que mais chamaram a atenção dos assinantes da Netflix está Sibéria, longa estrelado por Keanu Reeves que, apesar da recepção negativa da crítica, vive um momento inesperado na plataforma.

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Atualmente, o filme ocupa a terceira posição no TOP 10 do streaming no Brasil e voltou a despertar a curiosidade do público anos após sua estreia.

Qual é a história de Sibéria?

Na trama, Keanu Reeves interpreta Lucas Hill, um comerciante e negociador ilegal de diamantes que viaja até a Rússia para fechar um negócio envolvendo raras pedras azuis de origem duvidosa. No entanto, tudo muda quando seu sócio desaparece misteriosamente.

Enquanto tenta resolver a situação, Lucas acaba se envolvendo com Katya, dona de um pequeno café na Sibéria.

O relacionamento cresce rapidamente, mas o romance passa a interferir nos negócios ilegais do protagonista, colocando ambos em uma situação cada vez mais perigosa e sem muitas possibilidades de escapar.

A produção mistura suspense, drama policial e romance em uma narrativa ambientada nos cenários gelados da Rússia.

Filme divide opiniões, mas conquistou o Top 10

Dirigido por Matthew Ross e escrito por Scott B. Smith, Sibéria é frequentemente citado como um dos trabalhos menos elogiados da carreira de Keanu Reeves.

O longa foi mal recebido pela crítica especializada e também pelo público. No Rotten Tomatoes, registra apenas 12% de aprovação da crítica e 16% entre os espectadores. Já no IMDb, mantém nota 4,3/10.

Grande parte das avaliações aponta que o roteiro apresenta diversos conflitos que acabam sem desenvolvimento ou conclusão, alternando entre suspense, romance e drama sem definir claramente qual caminho deseja seguir.

A atuação de Reeves também recebeu críticas por interpretar um protagonista considerado pouco expressivo, mesmo diante do esforço do ator em sustentar a narrativa.

Apesar disso, o desempenho na Netflix mostra um cenário diferente. Anos após passar pelos cinemas, o filme foi adicionado ao catálogo em posição de destaque e rapidamente entrou para a lista dos mais assistidos da plataforma, onde atualmente ocupa a 3ª colocação do ranking brasileiro.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Keanu Reeves no papel principal, o elenco conta com:

Boris Gulyarin;

Ana Ularu;

Ashley St. George;

Elliot Lazar;

Veronica Ferres;

Pasha D. Lychnikoff;

Vladimir Shklyar;

Mikhail Bogdanov;

Rafael Petardi.

A direção é de Matthew Ross, enquanto a produção reúne nomes como Braden Aftergood, Gabriela Bacher, Stephen Hamel, Dave Hansen e o próprio Keanu Reeves.

Vale a pena?

Para quem procura uma produção simples, com clima frio, suspense criminal e sem muitas reviravoltas complexas, Sibéria pode ser uma boa opção para encerrar o domingo. O filme aposta em uma narrativa mais contida, focada na atmosfera e nos dilemas do protagonista.

Por outro lado, espectadores que esperam uma história bem desenvolvida, cenas de ação marcantes ou um desempenho no mesmo nível dos grandes sucessos de Keanu Reeves, como a franquia John Wick, podem terminar a sessão decepcionados.

Ainda assim, o fato de ocupar atualmente o TOP 10 da Netflix mostra que a produção segue despertando a curiosidade dos assinantes, mesmo anos após seu lançamento.