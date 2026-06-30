Disney+ dispara de preço e vira o streaming mais caro do Brasil

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O Disney+ reajustou os preços de todas as modalidades de assinatura no Brasil e passou a ocupar o posto de streaming mais caro do país. Os novos valores chegam a R$ 69,90 por mês, superando concorrentes como Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+ e Prime Video.

Até a publicação desta reportagem, o aumento havia sido comunicado apenas para novos assinantes. Os clientes que já utilizam a plataforma ainda não haviam recebido qualquer comunicado oficial sobre o reajuste.

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Disney+ assume o topo entre os streamings mais caros

O plano Premium do Disney+ passou de R$ 66,90 para R$ 69,90 mensais. Já o plano Padrão sem anúncios subiu de R$ 46,90 para R$ 49,90, enquanto a modalidade com anúncios passou de R$ 27,99 para R$ 29,90.

O reajuste, que chega a aproximadamente 7% em parte dos planos, colocou a plataforma à frente dos principais serviços de streaming disponíveis no mercado brasileiro.

Veja como ficou o comparativo:

Disney+: de R$ 29,90 a R$ 69,90

de R$ 29,90 a R$ 69,90 Netflix: de R$ 20,90 a R$ 59,90

de R$ 20,90 a R$ 59,90 Globoplay: de R$ 22,90 a R$ 39,90

de R$ 22,90 a R$ 39,90 HBO Max: de R$ 29,90 a R$ 55,90

de R$ 29,90 a R$ 55,90 Apple TV+: R$ 29,90

R$ 29,90 Amazon Prime Video: de R$ 19,90 a R$ 29,90

Enquanto a Netflix cobra até R$ 59,90 pelo plano mais completo e a HBO Max chega a R$ 55,90, o Disney+ agora lidera sozinho o ranking entre as plataformas mais populares.

Lançado em 2019, o serviço reúne filmes, séries, produções exclusivas e transmissões esportivas ao vivo.

Veja como ficaram os novos preços

Após o reajuste, os planos passaram a custar:

Com anúncios: de R$ 27,99 para R$ 29,90 por mês.

de R$ 27,99 para R$ 29,90 por mês. Padrão: de R$ 46,90 para R$ 49,90 mensais. No plano anual, o valor passou de R$ 393,90 para R$ 407,90.

de R$ 46,90 para R$ 49,90 mensais. No plano anual, o valor passou de R$ 393,90 para R$ 407,90. Premium: de R$ 66,90 para R$ 69,90 por mês. A assinatura anual subiu de R$ 561,90 para R$ 587,90.

Para incentivar a fidelização, o Disney+ mantém desconto para quem opta pelo pagamento anual. Nesse formato, o plano Premium equivale a R$ 48,99 por mês, enquanto o Padrão custa R$ 33,99 mensais, considerando os 12 meses.

Assinantes criticam reajuste nas redes sociais

O aumento repercutiu rapidamente no X, antigo Twitter, onde diversos usuários demonstraram insatisfação com os novos preços e criticaram a estratégia da plataforma.

Um internauta escreveu: "Disney plus br vai aumentar o preço da assinatura QUE ÓDIO".

disney plus br vai aumentar o preço da assinatura QUE ODIOOOO pic.twitter.com/eY2ZV86UZl — Aster ᯓ★ (@auradoncamp) June 29, 2026

Outro usuário reclamou: "Tem que tirar do Disney+ mesmo, os caras aumentando cada vez mais o valor da assinatura e colocando jogos exclusivos lá (só no pacote mais caro ainda e olhe lá), que mais torneios apareça no canal".

Tem que tirar do Disney+ mesmo, os caras aumentando cada vez mais o valor da assinatura e colocando jogos exclusivos lá (só no pacote mais caro ainda e olhe lá), que mais torneios apareça no canal — CarlosGBD (@GBDC0) June 30, 2026

Também houve quem afirmasse: "A assinatura do Disney+ no plano Premium vai pra 70 reais... Vou continuar assinando pelo HTV, bem melhor o valor."

A assinatura do Disney+ no plano Premium vai pra 70 reais... Vou continuar assinando pelo HTV, bem melhor o valor. — Luiz (@WLuizCarvalho) June 28, 2026

Em outra publicação, um assinante desabafou: "Mereço essa bosta de Disney aumentando o preço da assinatura".

mereço essa bosta de disney aumentando o preço da assinatura — vlad (@ryanfragmentado) June 28, 2026

Já outro perfil criticou o valor do plano mais completo ao escrever: "E os caras ainda tem a pachorra de colocar o preço de 70 reais no Disney+ premium".