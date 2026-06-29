Netflix transforma Feira de Santana em Ba Sing Se para divulgar Avatar

Feira de Santana entrou de vez no universo de Avatar: O Último Mestre do Ar. Conhecida nas redes sociais como a "Ba Sing Se brasileira", a cidade foi escolhida pela Netflix para receber uma ação especial de divulgação da segunda temporada da série live-action, que já está disponível na plataforma.

A iniciativa levou ao município uma escultura gigante feita de terra, elemento que simboliza o Reino da Terra e marca a chegada de Toph aos novos episódios.

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A ativação aproveita uma comparação que surgiu espontaneamente entre os fãs da franquia e ganhou força nos últimos anos nas redes sociais. Agora, a brincadeira saiu do ambiente virtual e virou uma experiência presencial para moradores e visitantes.

Comparação com Ba Sing Se inspirou a ação

A associação entre Feira de Santana e Ba Sing Se nasceu a partir da estrutura da cidade baiana, frequentemente comparada pelos internautas à capital do Reino da Terra por causa da rodovia de contorno que a circunda, lembrando as muralhas que protegem a cidade fictícia.

Foi justamente essa popularidade entre os fãs que motivou a Netflix a transformar o meme em uma ação promocional. A escultura de terra faz referência direta ao elemento que ganha protagonismo na nova temporada e à chegada de Toph, uma das personagens mais aguardadas pelos admiradores da obra.

Escultura de terra em Feira de Santana - Foto: Divulgação

A instalação ficou aberta para visitação gratuita nos dias 27 e 28 de junho, no Paço Municipal de Feira de Santana, oferecendo aos fãs a oportunidade de conhecer de perto uma homenagem inspirada em um dos cenários mais marcantes da franquia.



Nova temporada amplia a jornada dos protagonistas

A segunda temporada acompanha Aang, Katara e Sokka em uma nova etapa da missão para restaurar o equilíbrio do mundo. O trio enfrenta desafios ainda maiores ao tentar convencer o Rei da Terra a se unir à batalha contra o Senhor do Fogo Ozai.

Os novos episódios também marcam a estreia de Toph no live-action. A lendária dominadora de terra passa a integrar o grupo de protagonistas e desempenha papel fundamental no desenvolvimento da história.

Elenco principal retorna

O elenco continua sendo liderado por Gordon Cormier no papel de Aang, ao lado de Kiawentiio como Katara e Ian Ousley interpretando Sokka.

Também retornam Dallas Liu, Elizabeth Yu, Maria Zhang, Paul Sun-Hyung Lee e Daniel Dae Kim, ampliando o universo da adaptação inspirada na clássica animação da Nickelodeon.

Live-action adapta um clássico da animação

Avatar: O Último Mestre do Ar acompanha a jornada de Aang, o jovem Avatar destinado a dominar os quatro elementos — Água, Terra, Fogo e Ar — para restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela Nação do Fogo.

A série é uma reimaginação em live-action da premiada animação da Nickelodeon. Christine Boylan assina a produção executiva e o roteiro, enquanto Jabbar Raisani atua como produtor executivo e diretor ao lado de Anu Menon, Amit Gupta e Hiromi Kamata. Dan Lin, Ryan Halprin, Brendan Ferguson e Albert Kim completam a equipe de produção.