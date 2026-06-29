A série de mistério da Netflix com 8 episódios para segunda (29/06)

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O fim de semana acabou, mas a vontade de assistir uma boa série continua mesmo com a correria da rotina de volta. Para quem procura uma maratona rápida para começar nesta segunda-feira, Quem Vê Casa... é uma opção que merece uma segunda chance.

Lançada em 2024, a produção acabou passando despercebida em meio ao grande volume de novidades da Netflix, mas reúne apenas oito episódios, com duração entre 30 e 39 minutos cada, combinação ideal para quem quer terminar a história em poucos dias.

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Uma casa à venda e muitos segredos escondidos

Tudo começa quando Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) decidem vender a antiga casa da família, uma elegante mansão em estilo espanhol construída na década de 1920 e localizada em uma das regiões mais disputadas de Los Angeles.

A venda, porém, está longe de ser um simples negócio imobiliário. Enquanto diferentes compradores disputam o imóvel, o casal precisa impedir que o passado sombrio escondido entre aquelas paredes venha à tona.

Cada visita, cada proposta e cada conversa revelam novas camadas de mistério que transformam a negociação em uma investigação.

Três famílias, muitos interesses

A disputa pela casa envolve três núcleos completamente diferentes, cada um carregando seus próprios conflitos.

Entre os interessados estão Leslie (Abbi Jacobson) e Sarah (Poppy Liu), que enfrentam uma jornada de fertilização in vitro; Carla (Teyonah Parris), Dennis (O-T Fagbenle) e a sogra Denise (Anna Maria Horsford), envolvidos em uma complicada rede de mentiras; além dos vizinhos JD (Luke Wilson) e Margo (Linda Cardellini), cuja curiosidade pela propriedade vai muito além do interesse imobiliário.

Enquanto todos tentam conquistar a confiança dos proprietários, a trama revela que praticamente ninguém está sendo totalmente sincero.

Criada pela mesma equipe responsável por Disque Amiga para Matar, a série mistura comédia, drama e suspense em um formato que lembra o sucesso dos mistérios modernos apresentados em produções como Entre Facas e Segredos.

Cada episódio acrescenta uma nova peça ao quebra-cabeça sem perder o ritmo. As reviravoltas surgem a cada visita ao imóvel, enquanto os segredos dos compradores e dos próprios vendedores começam a se cruzar.

Mesmo tratando de perdas familiares, dificuldades financeiras e traumas do passado, a produção equilibra esses temas com humor ácido e situações absurdas que tornam a narrativa leve e divertida.

Outro ponto forte é justamente o formato. Com episódios curtos, entre 30 e 39 minutos, a série mantém um ritmo acelerado que incentiva o público a assistir "só mais um episódio" até chegar ao desfecho.

Um elenco que segura a história

Lisa Kudrow e Ray Romano lideram o elenco interpretando um casal emocionalmente abalado, mas cheio de segredos.

Ao redor deles, Linda Cardellini, Luke Wilson, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Teyonah Parris, O-T Fagbenle e Anna Maria Horsford ajudam a construir uma narrativa repleta de personagens excêntricos, interesses ocultos e conflitos familiares.

As diferentes histórias se entrelaçam de forma constante, fazendo com que praticamente todos tenham algum motivo para esconder algo.

Vale a pena?

Sim. Quem Vê Casa... é uma boa escolha para quem procura uma série curta, divertida e cheia de mistérios.

Os oito episódios conseguem equilibrar suspense, humor e drama sem se tornarem cansativos, enquanto os diversos segredos mantêm o interesse até os minutos finais.

A recepção também foi positiva. No Rotten Tomatoes, a produção registra 80% de aprovação da crítica e 77% de aprovação do público, reforçando que, apesar de ter sido esquecida após o lançamento em 2024, continua sendo uma das opções mais interessantes para quem busca uma maratona rápida na Netflix.