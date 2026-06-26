Burro de Shrek: relembre a trajetória do personagem antes do spin-off

Durante mais de duas décadas, milhões de fãs acompanharam as aventuras do Burro, inseparável companheiro de Shrek e um dos personagens mais carismáticos da animação.

Ele enfrentou dragões, salvou reinos, virou um majestoso cavalo branco por causa de uma poção mágica, casou-se com uma dragão e até teve filhos híbridos. Mesmo assim, uma pergunta permaneceu sem resposta desde 2001: de onde ele veio?

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Esse mistério finalmente começará a ser esclarecido em Burro, spin-off confirmado pela Universal e pela DreamWorks para junho de 2028. A animação mostrará como o personagem se tornou um burro falante, revelando um passado que a franquia sempre evitou explicar.

Apesar disso, a sinopse divulgada até agora ainda preserva o maior segredo do filme: qual é, afinal, sua verdadeira origem.

A falta de detalhes fez ressurgir uma das teorias mais antigas entre os fãs. Desde o lançamento do primeiro filme, muita gente acredita que o Burro seria originalmente um humano transformado por uma maldição, seguindo a lógica de diversos personagens inspirados em contos de fadas presentes em Shrek.

Essa hipótese ganhou força porque sua primeira aparição mostra uma mulher tentando vendê-lo aos guardas de Duloc, sem que a relação entre os dois seja explicada.

Entretanto, materiais divulgados sobre o novo longa sugerem um caminho diferente. A descrição da produção indica que a história mostrará "como um burro se tornou Donkey (nome do personagem em língua inglesa)", frase que leva muitos fãs a acreditar que ele sempre foi um animal comum e que sua habilidade de falar surgiu por outro motivo. Até o lançamento, porém, nenhuma das hipóteses foi confirmada.



Antes da estreia do spin-off, a DreamWorks ainda lançará Shrek 5, previsto para 2027, reunindo novamente Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz nos papéis de Shrek, Burro e Fiona, além da entrada de Zendaya no elenco.

Relembre a trajetória do Burro na franquia de Shrek

Antes de descobrir sua verdadeira origem, vale relembrar como o personagem se tornou um dos maiores destaques da franquia.

Ao longo dos quatro filmes principais, o Burro deixou de ser apenas um alívio cômico para assumir papel decisivo nas aventuras de Shrek, construir uma família própria e protagonizar alguns dos momentos mais marcantes da saga.

Shrek (2001)

Burro em Shrek - Foto: Divulgação

A primeira aparição do Burro já levanta perguntas que permanecem sem resposta até hoje. Logo nas primeiras cenas de Shrek, ele aparece preso por uma corda enquanto uma mulher tenta vendê-lo aos soldados de Lord Farquaad, durante a captura das criaturas mágicas.



Para provar que merece recompensa, ela tenta fazer com que o animal fale. O plano dá errado, mas um acidente muda tudo: o Burro é atingido por pó de fada, consegue voar temporariamente e acaba revelando diante dos guardas que realmente consegue conversar.

Na confusão, ele foge para a floresta e encontra Shrek. Sem ter para onde ir, insiste em acompanhar o ogro até seu pântano. Apesar das inúmeras tentativas de Shrek para afastá-lo, o Burro nunca desiste. É justamente essa insistência que faz o ogro, acostumado à solidão, criar seu primeiro grande vínculo de amizade.

Embora seja lembrado principalmente pelo humor, o personagem acaba desempenhando um papel essencial na história. É ele quem incentiva Shrek a confiar mais nas pessoas, ajuda o amigo a reconhecer seus sentimentos por Fiona e, no fim do filme, contribui para desfazer o mal-entendido que separa o casal.

Outro momento marcante acontece durante o resgate de Fiona. Ao encontrar a Dragão que protege a princesa, o Burro decide usar o improviso em vez da força: começa a elogiá-la para escapar de ser devorado e acaba iniciando um romance improvável. No desfecho da animação, é justamente a Dragão quem invade o castelo de Farquaad, impede o casamento e ajuda Shrek e Fiona.

Shrek 2 (2004)

Burro em Shrek 2 - Foto: Divulgação

Na sequência, o Burro continua sendo o parceiro inseparável de Shrek e ainda passa por sua transformação mais famosa. Depois que Shrek bebe a poção "Felizes para Sempre", a magia afeta todos que possuem ligação com ele.



Enquanto o ogro assume forma humana, o Burro desperta como um imponente cavalo branco, transformação que o deixa completamente empolgado.

Durante boa parte da aventura, ele passa a carregar Shrek e Gato de Botas pelas missões em Tão Tão Distante. O encanto, porém, termina à meia-noite, quando todos retornam às suas formas originais.

Mesmo decepcionado por voltar à forma de burro, o personagem recebe de Shrek uma das maiores demonstrações da amizade construída entre os dois. O ogro o consola dizendo que, independentemente da aparência, ele sempre seria um "nobre corcel", fala que resume o vínculo criado desde o primeiro filme.

O segundo filme também amplia sua história pessoal. O relacionamento iniciado com a Dragão no primeiro longa dá frutos, e o casal apresenta os curiosos filhos híbridos de dragão e burro.

Shrek Terceiro (2007)

Burro e Gato de Botas em Shrek Terceiro - Foto: Divulgação

Em Shrek Terceiro, o Burro acompanha Shrek e Gato de Botas na missão de encontrar Arthur, o jovem herdeiro do reino de Tão Tão Distante. Antes mesmo da viagem começar, ele é um dos primeiros a comemorar a gravidez de Fiona e demonstra entusiasmo com a ideia de se tornar uma espécie de "tio" dos futuros filhos do casal.



Ao longo da jornada, o personagem continua exercendo o papel de conselheiro e melhor amigo de Shrek. Sempre mais otimista que o ogro, ele incentiva Arthur a acreditar em si mesmo e tenta convencer Shrek a demonstrar mais confiança no jovem, que enfrenta inseguranças sobre assumir o trono.

O filme também reserva um dos momentos mais divertidos da franquia para o personagem. Após um feitiço de Merlin dar errado, Burro e Gato de Botas acabam trocando de corpos e precisam lidar com a situação durante boa parte da história. A inversão rende diversas cenas cômicas, com o Burro tentando se adaptar ao corpo do felino enquanto Gato de Botas enfrenta a experiência de viver como um burro.

Mesmo em meio às confusões, o personagem continua sendo um dos pilares emocionais da narrativa. É ele quem frequentemente tenta aproximar Shrek das outras pessoas, incentiva o amigo a agir com mais sensibilidade e ajuda Arthur a ganhar confiança para assumir o papel de rei.

No desfecho, também participa do resgate de Shrek e da batalha para recuperar Tão Tão Distante, reforçando que, mais do que um parceiro de aventuras, o Burro é peça indispensável para o sucesso da franquia.

Shrek para Sempre (2010)

Burro em Shrek Para Sempre - Foto: Divulgação

O quarto filme apresenta uma realidade completamente diferente para o personagem. Após Shrek fazer um acordo com Rumpelstiltskin, o Burro passa a viver em uma linha do tempo alternativa na qual jamais conheceu o ogro.



Nesse universo, ele é um animal assustado e desconfiado, obrigado a trabalhar puxando carruagens para as bruxas e sem qualquer lembrança das aventuras que viveram juntos.

A princípio, ele considera Shrek um estranho e foge sempre que pode. Aos poucos, porém, passa a acreditar na história contada pelo ogro e decide ajudá-lo a encontrar uma forma de desfazer o feitiço.

Durante a jornada, o Burro volta a assumir o papel de fiel companheiro, ajuda Shrek a encontrar Fiona e ainda tenta conquistar novamente a Dragão, que também não se lembra do relacionamento dos dois nessa realidade alternativa.

Na batalha final contra as bruxas de Rumpelstiltskin, o personagem participa ativamente do plano para restaurar a linha do tempo original. Com o beijo de Fiona quebrando o feitiço, tudo volta ao normal: o Burro recupera sua amizade com Shrek, reencontra a Dragão e retorna à convivência com sua família, encerrando a franquia principal exatamente como começou, ao lado do melhor amigo.

Agora, chegou a hora de conhecer o passado

Mesmo depois de quatro filmes principais, dois derivados de Gato de Botas e mais de duas décadas de sucesso, a DreamWorks nunca explicou por que o Burro consegue falar, quem era a mulher que tentava vendê-lo logo no início de Shrek ou o que aconteceu antes de seu encontro com o ogro.

Essa falta de respostas alimentou inúmeras teorias entre os fãs, mas o mistério está perto de chegar ao fim. Previsto para estrear em 2028, o spin-off promete contar como o personagem se tornou um burro falante e revelar, pela primeira vez, seu passado.

Resta saber se a animação confirmará alguma das teorias que circulam desde 2001 ou se apresentará uma origem completamente inédita para um dos personagens mais carismáticos do universo de Shrek.