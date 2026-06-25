Burro de 'Shrek' ganhará filme solo; veja data prevista para a estreia

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Após a confirmação do lançamento de “Shrek 5”, que está previsto para estrear nos cinemas no dia 1 de julho de 2027, a Universal e DreamWorks confirmaram nesta quinta-feira, 25, a produção de uma animação protagonizada pelo Burro, um dos personagens mais carismáticos da franquia.



O spin-off deve abordar o passado do Burro, muito antes de conhecer Shrek, contando sua origem. Segundo os estúdios, o filme tem previsão de estreia para 20 de junho de 2028, com o retorno de Eddie Murphy como dublador do personagem na versão americana.

A direção do filme estará a cargo de Charlie Bean, diretor de “Lego Batman: O Filme” e do live-action de “A Dama e o Vagabundo”.