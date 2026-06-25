Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEINSITE

Burro de 'Shrek' ganhará filme solo; veja data prevista para a estreia

Spin-off será lançado após 'Shrek 5', que chega aos cinemas em 2027

Gustavo Nascimento
Por
O Burro é um dos personagens coadjuvantes na franquia "Shrek"
O Burro é um dos personagens coadjuvantes na franquia "Shrek" - Foto: Divulgação

Após a confirmação do lançamento de “Shrek 5”, que está previsto para estrear nos cinemas no dia 1 de julho de 2027, a Universal e DreamWorks confirmaram nesta quinta-feira, 25, a produção de uma animação protagonizada pelo Burro, um dos personagens mais carismáticos da franquia.

O spin-off deve abordar o passado do Burro, muito antes de conhecer Shrek, contando sua origem. Segundo os estúdios, o filme tem previsão de estreia para 20 de junho de 2028, com o retorno de Eddie Murphy como dublador do personagem na versão americana.

Leia Também:

CINEINSITE

Oscar convida 10 brasileiros para integrar grupo de votantes; confira
Oscar convida 10 brasileiros para integrar grupo de votantes; confira imagem

CINEBIOGRAFIA

Marília Mendonça vai ganhar filme e elenco já foi escolhido; conheça
Marília Mendonça vai ganhar filme e elenco já foi escolhido; conheça imagem

PROGRAMAÇÃO

Salvador terá exibição gratuita de clássicos do cinema nacional
Salvador terá exibição gratuita de clássicos do cinema nacional imagem

A direção do filme estará a cargo de Charlie Bean, diretor de “Lego Batman: O Filme” e do live-action de “A Dama e o Vagabundo”.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

animação filme Shrek

Relacionadas

Mais lidas