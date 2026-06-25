Salvador terá exibição gratuita de clássicos do cinema nacional

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Salvador vai receber uma mostra da Cinemateca Brasileira a partir de julho e serão exibidos 11 filmes do cinema nacional em sessões gratuitas no Cine Glauber Rocha, que fica no Centro Histórico da capital.

Durante a mostra, intitulada ‘Cinemateca é Brasileira - da Comédia ao Drama’, o público vai poder conferir títulos de suspense, ficção científica, aventura e melodrama.

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A iniciativa integra o Projeto Viva Cinemateca, que realiza ações de itinerância da instituição pelo país. Em Salvador, o projeto começa no dia 1º de julho e segue até o dia 14 de outubro, com exibições sempre às 19h30.

A mostra reunirá filmes como ‘O Homem do Pau-Brasil’ (1982), dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, e ‘Morto Não Fala’ (2019), do diretor Dennison Ramalho.

Veja a programação completa:

1 de julho, quarta-feira

'São Bernardo'

Brasil, 1972, Cor, 114 min, 10 anos

Direção: Leon Hirszman

Elenco: Othon Bastos (Paulo Honório), Isabel Ribeiro (Madalena) e demais

Sinopse: O filme é uma daptação do romance de Graciliano Ramos. Na história, Paulo Honório ascende socialmente, compra a fazenda São Bernardo e enfrenta conflitos pessoais e sociais decorrentes de sua ambição.

8 de julho, quarta-feira

'Morto Não Fala'

Brasil, 2018, Cor, 110 min, 16 anos

Direção: Dennison Ramalho

Elenco: Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato, Marco Ricca

Sinopse: Stênio, plantonista de necrotério com dom de se comunicar com mortos, ouve confissões que revelam segredos ligados à sua vida e desencadeiam uma maldição perigosa.

22 de julho, quarta-feira

'A Hora e Vez de Augusto Matraga'

Brasil, 1965, P&B, 106 min, 14 anos

Direção: Roberto Santos

Elenco: Leonardo Villar, Joffre Soares, Maria Ribeiro, Maurício do Valle, Flávio Migliaccio

Sinopse: Augusto Matraga é um violento fazendeiro que, após ser emboscado e dado como morto, é salvo, volta-se à religiosidade e oscila entre instintos violentos e misticismo.

5 de agosto, quarta-feira

'Últimas Conversas'

Brasil, 2015, Cor, 88 min, 12 anos

Direção: Eduardo Coutinho

Sinopse: Entrevistas com estudantes da rede pública do Rio de Janeiro. Último filme de Coutinho, composto por depoimentos que exploram sonhos, expectativas e realidades dos jovens.

19 de agosto, quarta-feira

'O Homem do Pau-Brasil'

Brasil, 1982, Cor, 112 min, 18 anos

Direção: Joaquim Pedro de Andrade

Elenco: Ítala Nandi, Juliana Carneiro da Cunha, Flávio Galvão, Dina Sfat, Grande Otelo, Othon Bastos

Sinopse: Biografia delirante e modernista de Oswald de Andrade, reconstituindo episódios de sua vida com linguagem satírica e fragmentada.

2 de setembro, quarta-feira

'Amei um Bicheiro'

Brasil, 1952, P&B, 90 min, 12 anos

Direção: Jorge Ileli e Paulo Wanderley

Elenco: Cyl Farney, Eliana Macedo, Grande Otelo, José Lewgoy

Sinopse: Jovem ambicioso envolve-se com o jogo do bicho, é preso e tenta reabilitar-se, mas retorna ao crime para salvar a esposa doente.

16 de setembro, quarta-feira

'Branco Sai, Preto Fica'

Brasil, 2014, Cor, 93 min, 14 anos

Direção: Adirley Queirós

Elenco: Marquim da Tropa, Shockito, Dilmar Durães, Gleide Firmino, Dj Jamaika

Sinopse: Mistura de ficção e documentário sobre a repressão policial num baile de black music em Brasília nos anos 80 e as consequências para os jovens da periferia.

30 de setembro, quarta-feira

'Roberto Carlos em Ritmo de Aventura'

Brasil, 1968, Cor, 98 min

Direção: Roberto Farias

Elenco: Roberto Carlos, Reginaldo Faria, José Lewgoy, Reginaldo Farias

Sinopse: Comédia musical da trilogia com Roberto Carlos tem perseguições e aventuras com o cantor-astro no centro das ações.

14 de outubro, quarta-feira

'O Estranho Mundo de Zé do Caixão'

Brasil, 1968, Cor, 80 min, 18 anos

Direção: José Mojica Marins

Elenco: José Mojica Marins, Mário Lima

Sinopse: Antologia de três episódios macabros ('O Fabricante de Bonecas', 'Tara' e 'Ideologia') com temas de necrofilia, sadismo e ritos.