Marília Mendonça vai ganhar filme e elenco já foi escolhido; conheça

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Marília Mendonça vai ganhar um filme dramatizado sobre a sua vida. O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 25, a produção de ‘Marília’, longa original que mostrará a trajetória da eterna Rainha da Sofrência, a qual será vivida pela atriz Marina Versos.

O elenco também conta com nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver e mais.

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O projeto será a segunda produção do Prime Video dedicada à artista, somando-se à série documental ‘Marília Mendonça: Sentimento Louco’, que também está em desenvolvimento pela plataforma.

As filmagens começam em julho, e a estreia está prevista para 2027.

Quem é Marina Versos

Nome escolhido para interpretar Marília no filme, Marina Versos é cantora, compositora e atriz goiana de 24 anos.

Formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás e em Teatro pela Escola Basileu França, ela desenvolvia sua carreira de forma independente quando foi selecionada para interpretar a artista.

Entre mais de 1.000 candidatas avaliadas pela produção, Versos conquistou o papel após uma série de testes presenciais.

Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios, disse que a escalação foi resultado de um longo processo de seleção.

“A busca pela protagonista foi uma jornada ponderada e muito cuidadosa, porque temos a preocupação de honrar e preservar o legado da Marília. Encontrar a Marina Versos foi uma grata surpresa – uma cantora de Goiânia que nos impressionou pela potência vocal e por sua profunda identificação com a obra de Marília”, afirmou.

Balmaceda também destacou a responsabilidade de retratar a história da artista nas telas e elogiou o talento de Versos.

“É uma grande responsabilidade produzir um filme ficcional sobre Marília Mendonça, uma artista que não apenas dominou as paradas musicais, mas também redefiniu a identidade da música sertaneja no Brasil. A Marina Versos é a atriz ideal para contar essa história, pois traz a autenticidade que este projeto merece”, completou.

Série documental

As gravações da série documental sobre a falecida cantora começam em setembro deste ano. A produção também pertence ao Prime Video.

A série será produzida pela Kromaki e Chatrone, e dirigida por Susanna Lira. Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis integram o time de roteiristas.

O documentário deve trazer depoimentos de familiares, amigos e colegas, focando principalmente na vida e na carreira da atriz, e não no desastre aéreo. Ainda não há uma data de estreia definida

A plataforma fez um acordo com a mãe de Marília, Dona Ruth, para ter acesso ao arquivo pessoal da cantora. Além do filme biográfico e da série documental, o Prime Video planeja outras produções focadas na história da cantora.

Morte de Marília

Nascida em 1995, Marília Mendonça faleceu em um acidente aéreo em 2021, aos 26 anos. A artista viajava de Goiânia para Caratinga, no interior de Minas Gerais, para uma apresentação.

O avião estava em situação regular, mas atingiu um cago de torre de distribuição e caiu na zona de Piedade de Caratinga.

As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas.

Considerada uma das artistas mais populares do sertanejo, ela liderou uma reviravolta feminina no gênero, que impôs mulheres como protagonistas do estilo até então dominado quase apenas por homens, a partir de 2016, no chamado 'feminejo'.