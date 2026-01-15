Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre relação do neto com madrasta

Dona Ruth perdeu a guarda do neto para Murilo Huff - Foto: Reprodução | Instagram

Dona Ruth deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 15. Mãe da cantora Marília Mendonça, a empresária desabafou sobre a relação de seu neto, Léo, com a madrasta dele, a influenciadora Gabriela Versiani.

Ela elogiou a postura da jovem e afirmou que admira o cuidado dela com a criança. “Ela sempre muito carinhosa com o Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes”, escreveu ela nos comentários de uma página de fofocas.

O comentário foi feito após Gabriela publicar uma foto em que aparece colocando Léo para dormir. No post, ela explicou que o garotinho a chamou e afirmou que só conseguiria dormir com ela.

“E assim a gente atrasa tudo para fazer um ‘quiança’ cochilar e aguentar o cinema com os amigos. Tempo, vai com calma”, escreveu a namorada do cantor Murilo Huff na legenda da publicação.