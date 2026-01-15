Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APAIXONADA?

Virginia desabafa sobre namoro com Vini Jr: “Muito complicado”

A influenciadora e o jogador de futebol estão vivendo um namoro à distância

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/01/2026 - 19:46 h
Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro
Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro -

Virginia Fonseca abriu o coração e desabafou sobre seu namoro com Vini Jr. Vivendo uma relação à distância, já que mora em Goiânia e o jogador de futebol mora em Madrid, na Espanha, a famosa explicou que a saudade é o maior problema entre eles.

“Relacionamento à distância é sempre muito complicado, mas a gente quer muito e faz dar certo. Quando tem um tempinho, dois ou três dias, a gente se encontra. Eu acho que o que importa é os dois saberem o que querem e fazer dar certo e isso a gente está fazendo”, disse ela em entrevista à Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'Bolsa Família não é brinquedo', diz PT após fala polêmica no BBB
Urinar em pé gera câncer? Descubra por que médicos recomendam sentar
Cantor famoso fica irreconhecível após transplante capilar

A loira ainda explicou que os dois usam as chamadas de vídeo para matar a saudade, que também tem sido suprida com as viagens constantes de Virginia a Madrid e outros destinos visitados por Vini com o time de futebol.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde outubro de 2025, quando assumiram publicamente o romance, poucos meses depois do fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

vini jr vírginia Virginia e Vini Jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

x