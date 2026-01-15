Virginia desabafa sobre namoro com Vini Jr: “Muito complicado”

Virginia e Vini Jr estão juntos desde outubro - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca abriu o coração e desabafou sobre seu namoro com Vini Jr. Vivendo uma relação à distância, já que mora em Goiânia e o jogador de futebol mora em Madrid, na Espanha, a famosa explicou que a saudade é o maior problema entre eles.

“Relacionamento à distância é sempre muito complicado, mas a gente quer muito e faz dar certo. Quando tem um tempinho, dois ou três dias, a gente se encontra. Eu acho que o que importa é os dois saberem o que querem e fazer dar certo e isso a gente está fazendo”, disse ela em entrevista à Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A loira ainda explicou que os dois usam as chamadas de vídeo para matar a saudade, que também tem sido suprida com as viagens constantes de Virginia a Madrid e outros destinos visitados por Vini com o time de futebol.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde outubro de 2025, quando assumiram publicamente o romance, poucos meses depois do fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe.