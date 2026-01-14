Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA RADICAL

Cantor famoso fica irreconhecível após transplante capilar

O artista compartilhou registros do processo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/01/2026 - 20:58 h
O artista compartilhou registros da mudança
O artista compartilhou registros da mudança -

MC Pedrinho, de 23 anos, chocou os seguidores ao surgir irreconhecível após realizar um transplante capilar nesta quarta-feira, 14. O funkeiro publicou um registro do processo em seu perfil do Instagram e exibiu o rosto inchado.

Leia Também:

Vai se mudar? Mansão de Zé Felipe é anunciada por valor milionário
Maíra Cardi revela que cartão black fica com babá: "Não olho fatura"
Atriz da Globo exibe mansão com mais de 2 mil metros quadrados

“Acordei que nem o @wesleyalemao”, escreveu ele na legenda da publicação, em que aparece usando uma almofada no pescoço, para conter o inchaço pós procedimento cirúrgico.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 🖤𝓔𝓵𝓟𝓮𝓭𝓻𝓲𝓽𝓸🖤 (@mcpedrinhooficial)

O famoso também aproveitou para revelar a motivação do transplante. “Eu não tenho aquela calvície extrema, não era esse meu motivo. Tem umas entradinhas. De tanto falarem que eu tava calvo, comecei a me sentir meio mal. Vou me sentir bem melhor, ninguém vai me zoar mais e vou ficar mais bonito”, disparou ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor mc pedrinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista compartilhou registros da mudança
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O artista compartilhou registros da mudança
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

O artista compartilhou registros da mudança
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O artista compartilhou registros da mudança
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

x