Cantor famoso fica irreconhecível após transplante capilar

O artista compartilhou registros da mudança - Foto: Reprodução | Instagram

MC Pedrinho, de 23 anos, chocou os seguidores ao surgir irreconhecível após realizar um transplante capilar nesta quarta-feira, 14. O funkeiro publicou um registro do processo em seu perfil do Instagram e exibiu o rosto inchado.

“Acordei que nem o @wesleyalemao”, escreveu ele na legenda da publicação, em que aparece usando uma almofada no pescoço, para conter o inchaço pós procedimento cirúrgico.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso também aproveitou para revelar a motivação do transplante. “Eu não tenho aquela calvície extrema, não era esse meu motivo. Tem umas entradinhas. De tanto falarem que eu tava calvo, comecei a me sentir meio mal. Vou me sentir bem melhor, ninguém vai me zoar mais e vou ficar mais bonito”, disparou ele.