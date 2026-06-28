Bahia cria empresa inédita e investe R$ 46 milhões no audiovisual

A Bahia entrou para a história do audiovisual brasileiro neste domingo, 28, ao inaugurar a Bahia Filmes, primeira empresa pública estadual voltada exclusivamente ao setor no país. Vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA), a companhia nasce com a missão de fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual, atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico, cultural e social do estado por meio da economia criativa.

Durante a cerimônia, realizada no Edifício Oscar Cordeiro, no bairro do Comércio, em Salvador, o Governo da Bahia também anunciou um pacote inicial de R$ 46 milhões para fomentar produções, fortalecer a circulação de obras e ampliar oportunidades para profissionais e empresas do setor.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, afirmou que a criação da empresa representa um marco para a política cultural baiana e permitirá organizar um setor que já movimenta diferentes segmentos da economia.

"O audiovisual é um setor que desenvolve muitos outros setores da economia ao mesmo tempo. Em uma produção audiovisual, a cada 100 profissionais diretamente contratados, outros 54 são empregados de forma indireta", destacou.

Como vai funcionar a Bahia Filmes

Criada por meio da Lei Estadual nº 14.877/2025, a Bahia Filmes foi estruturada como uma sociedade de economia mista e passa a atuar em diferentes etapas da cadeia produtiva do audiovisual. Entre as atribuições estão a captação de recursos públicos e privados, apoio à produção, distribuição e comercialização de obras, atração de filmagens para o território baiano, promoção de empresas e talentos locais, além do desenvolvimento de novos negócios.

A empresa também concentrará ações voltadas à formação profissional, pesquisas de mercado, desenvolvimento de games e novas tecnologias, além de estabelecer parcerias com universidades e escolas públicas.

Segundo Bruno Monteiro, a proposta é oferecer suporte tanto para novas produções quanto para projetos que já estão em andamento, mas ainda precisam de incentivo para serem concluídos.

O secretário explicou ainda, em entrevista ao portal A TARDE, que um levantamento realizado junto aos profissionais do setor apontou que um dos principais desafios do audiovisual baiano atualmente é garantir que as produções cheguem ao público. Por isso, o primeiro edital com recursos próprios da empresa será destinado à circulação dessas obras em festivais, cineclubes, salas de cinema, emissoras de televisão e plataformas de streaming.

"Não tenho nenhuma dúvida de que agora, com essa organização estatal e todas as possibilidades que a Bahia Filmes traz, a Bahia estará em um novo patamar e abrirá uma nova etapa para o audiovisual baiano", afirmou.

Pacote de investimentos

Como parte do início das atividades, o Governo do Estado lançou um pacote de R$ 46 milhões voltado ao fortalecimento do setor. Os recursos serão distribuídos entre o edital de Recursos Próprios da Bahia Filmes e o Programa Arranjos Regionais Bahia, realizado em parceria com o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

As inscrições para os três editais do Programa Arranjos Regionais serão abertas na próxima terça-feira, 30. Já o edital de Recursos Próprios da Bahia Filmes estará disponível a partir de quarta-feira, 1º.

Os investimentos contemplam ações nas áreas de formação, pesquisa, difusão e comercialização de obras audiovisuais, ampliando as oportunidades para produtoras, profissionais e empreendimentos culturais em diferentes regiões do estado.

Economia criativa e geração de empregos

Além do fortalecimento da produção audiovisual, a expectativa do Governo da Bahia é que a nova empresa impulsione diversos segmentos econômicos ligados ao setor, como hotelaria, turismo, transporte, gastronomia e serviços.

Segundo Bruno Monteiro, esse efeito multiplicador faz do audiovisual um dos principais motores da economia criativa, capaz de gerar emprego e renda para além das equipes diretamente envolvidas nas produções.

Cultura e valorização das histórias da Bahia

Durante a inauguração, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que a criação da Bahia Filmes representa não apenas um investimento econômico, mas também uma estratégia para preservar e difundir a identidade cultural baiana.

O governador citou experiências de jovens produtores do interior do estado que conseguiram registrar histórias de comunidades tradicionais e afirmou que a nova empresa permitirá ampliar esse tipo de iniciativa.

"Além da geração de emprego e renda, é também a oportunidade de a gente eternizar as nossas histórias e publicizar a história de cada canto da Bahia e do Brasil", afirmou.

Jerônimo também ressaltou que a empresa chega para fortalecer profissionais que já atuam no mercado e criar oportunidades para novos talentos, por meio de editais, capacitações e parcerias com instituições de ensino. Segundo ele, a retomada das políticas federais para a cultura contribuiu para consolidar a iniciativa, que busca ampliar o protagonismo da Bahia no audiovisual nacional.