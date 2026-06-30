O novo filme de comédia da Netflix no TOP 10 para sua terça (30/06)

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Estamos no meio da semana, mas a vontade de assistir uma boa história continua mesmo em meio à correria da rotina. Para quem procura uma opção leve para relaxar nesta terça-feira, 30, Little Brother pode ser a escolha ideal.

A nova comédia da Netflix alcançou rapidamente o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a terceira posição entre os filmes mais assistidos no Brasil, chamando a atenção do público poucos dias após sua estreia.

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Dirigido por Matt Spicer (Ingrid Goes West), o longa aposta em uma mistura de humor, situações absurdas e uma história sobre reencontros inesperados. A produção reúne John Cena e Eric André como protagonistas, dupla cuja química acaba se tornando um dos principais destaques da narrativa.

Um acidente muda completamente a vida do protagonista

Rudd leva uma vida aparentemente perfeita. Bem-sucedido como agente imobiliário, casado com Deirdre (Michelle Monaghan) e prestes a ganhar ainda mais notoriedade profissional, ele acredita ter tudo sob controle.

Essa estabilidade, porém, desaparece quando recebe uma ligação informando que seu irmão sofreu um grave acidente de carro.

Ao chegar ao hospital, descobre que houve um enorme mal-entendido: a vítima não é seu irmão biológico, mas Marcus (Eric André), um antigo "irmãozinho" de um programa de voluntariado do qual participou quando era adolescente.

Sem família e sem ter para onde ir durante a recuperação, Marcus passa a morar temporariamente com Rudd e Deirdre. A partir daí, a rotina organizada da casa dá lugar a uma sequência de situações caóticas, enquanto Marcus tenta resgatar o amigo que conheceu anos atrás.

John Cena reforça sua fase nas comédias

Conhecido mundialmente pelos anos como astro da WWE, John Cena vem consolidando sua carreira no cinema, especialmente no gênero da comédia. Em Little Brother, ele interpreta um protagonista inseguro, competitivo e acostumado a controlar todos os aspectos da própria vida.

Ao seu lado, Eric André entrega um personagem imprevisível, cuja espontaneidade contrasta com a personalidade metódica de Rudd. A dinâmica entre os dois sustenta grande parte dos 102 minutos de duração do filme.

Além da dupla principal, o elenco reúne Michelle Monaghan como Deirdre, Christopher Meloni como Josh Landy, além de nomes como Sherry Cola, Ego Nwodim, Caleb Hearon e Bryce Gheisar.

Humor, confusões e reencontros

Sem a intenção de reinventar o gênero, a produção aposta em uma fórmula conhecida: colocar duas personalidades completamente opostas convivendo sob o mesmo teto.

O resultado é uma sequência de confusões, situações exageradas e momentos de humor que também abrem espaço para refletir sobre amizade, família e os caminhos que a vida toma ao longo dos anos.

Matt Spicer combina o escracho característico das comédias besteirol com uma história marcada pelo reencontro entre pessoas que seguiram rumos completamente diferentes, mas ainda compartilham laços importantes do passado.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de comédias besteirol, repletas de situações absurdas, humor físico e personagens excêntricos. A boa química entre John Cena e Eric André torna a experiência divertida e ajuda a manter o ritmo do longa.

Por outro lado, espectadores que procuram uma história mais elaborada, com maior profundidade dramática ou um roteiro repleto de reviravoltas, talvez não encontrem aqui a melhor opção. A proposta é simples: divertir sem grandes pretensões.