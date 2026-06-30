Bahia Filmes abre seus primeiros editais com investimento milionário

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A recém-inaugurada Bahia Filmes abrirá inscrições para três editais voltados ao fortalecimento do audiovisual baiano, com investimento total de R$ 1,25 milhão em recursos estaduais.

As seleções irão ocorrer em conjunto com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e a Diretoria do Audiovisual (Dimas).

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As chamadas foram divulgadas nesta segunda-feira, 29, e contemplam o licenciamento de obras baianas para exibição pública, a seleção de laboratórios de qualificação profissional e o mapeamento da capacidade instalada dos setores audiovisual, de animação e games no estado.

As inscrições dos três editais estarão abertas a partir desta terça, 30, e fecharão em 18 de agosto de 2026. As candidaturas serão feitas exclusivamente pela plataforma eletrônica da Bahia Filmes, disponível em: https://suav.bahiafilmes.ba.gov.br/.

Para ajudar os interessados, o Cineinsite detalhou cada edital da primeira empresa pública de audiovisual da Bahia. Confira:

Circuito Walter da Silveira

O primeiro edital prevê R$ 400 mil para o licenciamento oneroso de direitos de exibição de obras cinematográficas baianas no Circuito de Cinema Walter da Silveira.

A chamada vai selecionar até 40 obras audiovisuais, sendo 15 longas-metragens e 25 curtas-metragens, para exibição pública em sessões regulares nos espaços que integram o circuito.

No caso dos longas-metragens, serão selecionadas 15 obras, com pagamento de R$ 15 mil por projeto, totalizando R$ 225 mil. Já para os curtas-metragens, estão previstas 25 obras, com pagamento de R$ 7 mil por projeto, totalizando R$ 175 mil.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é fortalecer a difusão do audiovisual produzido na Bahia e dinamizar a programação das salas públicas de exibição. O licenciamento será feito de forma não exclusiva, pelo prazo de 24 meses, mediante pagamento aos proponentes selecionados.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e coletivos sem CNPJ representados por pessoa física, desde que comprovem a titularidade da obra ou apresentem autorização formal para o licenciamento dos direitos de exibição.

O edital define como obra audiovisual baiana aquela produzida por empresa brasileira independente com sede no estado, por pessoa física de naturalidade baiana ou por residente na Bahia há pelo menos dois anos.

Para curtas-metragens, a duração mínima é de cinco minutos e a máxima de 30 minutos. Já os longas devem ter duração superior a 70 minutos.

Qualificação do setor audiovisual

O segundo edital prevê R$ 600 mil para a seleção de laboratórios de qualificação do setor audiovisual. Serão escolhidas quatro propostas, uma por categoria, com apoio financeiro de R$ 150 mil para cada projeto selecionado.

As categorias previstas são:

Laboratório de Qualificação em Desenvolvimento e/ou Produção Audiovisual;

Laboratório de Qualificação em Distribuição e/ou Comercialização Audiovisual; Laboratório de Qualificação para Interiorização do Audiovisual;

Laboratório de Qualificação para Internacionalização do Audiovisual.

Cada laboratório deverá realizar ações formativas de caráter prático e estratégico, voltadas ao desenvolvimento, à qualificação ou ao fortalecimento de projetos, empresas e agentes do setor audiovisual.

As atividades poderão incluir mentorias, consultorias, oficinas, análises de projetos, estudos de caso e ações correlatas.

O edital estabelece que os laboratórios tenham, no mínimo, 10 horas de carga horária e ofertem ao menos seis vagas para projetos ou empresas, sendo permitida a participação de mais de um representante por projeto ou empresa.

A categoria de Interiorização do Audiovisual é exclusiva para pessoas jurídicas sediadas fora da Região Metropolitana de Salvador.

O edital também assegura a seleção de, no mínimo, uma proposta de empresa vocacionada, definida como pessoa jurídica com participação patrimonial majoritária de pessoas negras, indígenas ou pessoas com deficiência.

Mapeamento do audiovisual, animação e games

Por fim, o terceiro edital, prevê R$ 250 mil para o mapeamento da capacidade instalada dos setores audiovisual, de animação e games na Bahia. A chamada vai selecionar duas propostas de pesquisa aplicada: uma para a linha Audiovisual e outra para a linha Animação e Games.

A linha Audiovisual terá apoio de R$ 150 mil para a produção de diagnóstico sobre a capacidade instalada do setor no estado. A pesquisa deve gerar insumos para a estruturação de base de dados e análises voltadas à atuação da Bahia Film Commission, contribuindo para identificar o potencial da Bahia na criação e atração de produções audiovisuais.

Já a linha Animação e Games terá apoio de R$ 100 mil. A pesquisa deverá mapear ativos, competências e limitações do setor de animação e jogos digitais, incluindo projetos em desenvolvimento, produção, publicação, distribuição e exploração comercial em diferentes plataformas, lojas e consoles.

As pesquisas deverão levantar informações sobre capital humano, infraestrutura física e tecnológica, base empresarial e organizacional, serviços especializados e cadeias de apoio.

O edital prevê que os produtos finais incluam base de dados em formato digital aberto e editável, catálogo digital do mapeamento e relatório analítico com diagnóstico setorial, conclusões e recomendações.

Poderão participar pessoas jurídicas com sede na Bahia há pelo menos dois anos, vinculadas a atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento científico e tecnológico.

As propostas deverão ser executadas por grupos de pesquisa formalmente ligados a instituições de ensino ou pesquisa, com experiência comprovada em estudos, diagnósticos, levantamentos, mapeamentos ou produção de dados.

Seleção, recursos e habilitação

As propostas dos três editais serão avaliadas por comissões de seleção, com notas de 0 a 100 pontos. Projetos com pontuação inferior a 70 serão desclassificados, assim como aqueles que receberem nota zero em critérios obrigatórios ou apresentarem conteúdo discriminatório.

Os resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) e nos sites da Secult, da Funceb e da Bahia Filmes. Após a seleção, os proponentes deverão cumprir as etapas de recurso, habilitação documental, assinatura do Termo de Execução Cultural e execução das propostas dentro dos prazos definidos em cada chamada.

Veja um resumo:

Vale destacar que os editais são os primeiros lançados pela Bahia Filmes, a qual foi inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na noite deste domingo, 28.

Durante a cerimônia de inauguração, o Governo da Bahia anunciou um pacote inicial de R$ 46 milhões para fomentar produções, fortalecer a circulação de obras e ampliar oportunidades para profissionais e empresas do setor.