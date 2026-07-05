Só 8 episódios: série esquecida da Netflix vai explodir sua mente hoje

Nada melhor do que aproveitar as últimas horas do domingo para encaixar uma maratona antes da correria da semana.

Lançada em 2025 e ofuscada por outras produções do catálogo da Netflix, O Píer acabou passando despercebida por muita gente, mesmo reunindo drama familiar, ação e suspense em apenas oito episódios de cerca de 45 minutos cada.

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Com uma duração total inferior a oito horas, a produção é ideal para assistir em um único dia de folga ou depois de uma semana cansativa, terminando a história no mesmo dia.



Produzida e roteirizada por Kevin Williamson, criador de Dawson's Creek e roteirista de filmes da franquia Pânico, a série mistura conflitos familiares, escolhas morais e crime em uma trama inspirada em acontecimentos reais. No Rotten Tomatoes, a produção registra 68% de aprovação da crítica.

Um império prestes a desmoronar

A história acompanha os Buckley, uma família que construiu um poderoso império pesqueiro na fictícia cidade costeira de Havenport, na Carolina do Norte. Durante décadas, eles dominaram o mercado local e a cena gastronômica da região, mas tudo começa a ruir quando o patriarca Harlan sofre dois ataques cardíacos.

Com as dívidas aumentando e o futuro dos negócios ameaçado, Harlan vê no crime uma forma de levantar dinheiro rapidamente. O porto e as embarcações da família passam a ser utilizados para o tráfico de drogas, iniciando uma sequência de decisões cada vez mais perigosas.

Enquanto isso, Belle tenta manter a família unida e preservar o legado construído ao longo de décadas. Cane busca provar que é capaz de assumir o comando dos negócios, enquanto Bree retorna para casa tentando reconstruir sua vida após enfrentar o vício em drogas e perder a guarda do filho.

A chegada de Grady, um traficante imprevisível, e a aproximação de agentes federais tornam a situação ainda mais explosiva.

Inspirada em uma história real

Embora a família Buckley seja fictícia, a origem da série está diretamente ligada à vida de Kevin Williamson. O roteirista cresceu em New Bern, também na Carolina do Norte, em uma família que dependia da pesca para sobreviver.

Com o colapso da indústria pesqueira nos anos 1980, seu pai acabou aceitando transportar drogas em embarcações para garantir o sustento da família e financiar os estudos dos filhos. A decisão trouxe consequências e marcou profundamente a juventude do criador da série.

Williamson já explicou que sua intenção nunca foi contar literalmente a história de sua família, mas explorar o que pode levar pessoas comuns a cruzarem limites perigosos quando acreditam estar protegendo quem amam.

Por isso, O Píer transforma essas lembranças em ficção. Harlan compartilha traços inspirados no pai do roteirista, enquanto o tráfico funciona como uma metáfora para decisões desesperadas tomadas em momentos de crise.

Suspense, drama e conflitos familiares

Ao longo dos oito episódios, a narrativa equilibra ação, suspense e dilemas familiares sem deixar de lado o clima tenso da pequena cidade costeira.

Os relacionamentos entre pais, filhos e irmãos ganham tanta importância quanto os esquemas criminosos. Conforme os Buckley se aprofundam em atividades ilegais para salvar o império da família, cada escolha provoca consequências que colocam em risco não apenas os negócios, mas também os próprios laços familiares.

Essa combinação entre thriller criminal e drama emocional ajuda a diferenciar a produção dentro do catálogo da Netflix, mesmo tendo sido ofuscada por outros lançamentos de 2025.

Vale a pena?

Sim. O Píer é uma ótima escolha para quem gosta de tramas familiares cheias de tensão, suspense, ação e dilemas morais.

O formato enxuto, com apenas oito episódios de aproximadamente 45 minutos, permite concluir toda a história em menos de oito horas, tornando a série perfeita para um dia de folga ou para aproveitar as últimas horas do fim de semana antes da volta à rotina.

Além disso, o fato de ser inspirada em experiências reais de seu criador adiciona uma camada extra de interesse a uma narrativa repleta de reviravoltas e conflitos que prendem a atenção do começo ao fim.