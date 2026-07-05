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Só 8 episódios: série esquecida da Netflix vai explodir sua mente hoje

Ainda dá tempo de maratonar um drama familiar repleto de suspense, crime e reviravoltas

Beatriz Santos
Por
Essa série é ideal para quem busca uma produção pouco conhecida na Netflix
Essa série é ideal para quem busca uma produção pouco conhecida na Netflix - Foto: Divulgação

Nada melhor do que aproveitar as últimas horas do domingo para encaixar uma maratona antes da correria da semana.

Lançada em 2025 e ofuscada por outras produções do catálogo da Netflix, O Píer acabou passando despercebida por muita gente, mesmo reunindo drama familiar, ação e suspense em apenas oito episódios de cerca de 45 minutos cada.

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Com uma duração total inferior a oito horas, a produção é ideal para assistir em um único dia de folga ou depois de uma semana cansativa, terminando a história no mesmo dia.

Produzida e roteirizada por Kevin Williamson, criador de Dawson's Creek e roteirista de filmes da franquia Pânico, a série mistura conflitos familiares, escolhas morais e crime em uma trama inspirada em acontecimentos reais. No Rotten Tomatoes, a produção registra 68% de aprovação da crítica.

Um império prestes a desmoronar

A história acompanha os Buckley, uma família que construiu um poderoso império pesqueiro na fictícia cidade costeira de Havenport, na Carolina do Norte. Durante décadas, eles dominaram o mercado local e a cena gastronômica da região, mas tudo começa a ruir quando o patriarca Harlan sofre dois ataques cardíacos.

Com as dívidas aumentando e o futuro dos negócios ameaçado, Harlan vê no crime uma forma de levantar dinheiro rapidamente. O porto e as embarcações da família passam a ser utilizados para o tráfico de drogas, iniciando uma sequência de decisões cada vez mais perigosas.

Enquanto isso, Belle tenta manter a família unida e preservar o legado construído ao longo de décadas. Cane busca provar que é capaz de assumir o comando dos negócios, enquanto Bree retorna para casa tentando reconstruir sua vida após enfrentar o vício em drogas e perder a guarda do filho.

A chegada de Grady, um traficante imprevisível, e a aproximação de agentes federais tornam a situação ainda mais explosiva.

Inspirada em uma história real

Embora a família Buckley seja fictícia, a origem da série está diretamente ligada à vida de Kevin Williamson. O roteirista cresceu em New Bern, também na Carolina do Norte, em uma família que dependia da pesca para sobreviver.

Com o colapso da indústria pesqueira nos anos 1980, seu pai acabou aceitando transportar drogas em embarcações para garantir o sustento da família e financiar os estudos dos filhos. A decisão trouxe consequências e marcou profundamente a juventude do criador da série.

Williamson já explicou que sua intenção nunca foi contar literalmente a história de sua família, mas explorar o que pode levar pessoas comuns a cruzarem limites perigosos quando acreditam estar protegendo quem amam.

Por isso, O Píer transforma essas lembranças em ficção. Harlan compartilha traços inspirados no pai do roteirista, enquanto o tráfico funciona como uma metáfora para decisões desesperadas tomadas em momentos de crise.

Suspense, drama e conflitos familiares

Ao longo dos oito episódios, a narrativa equilibra ação, suspense e dilemas familiares sem deixar de lado o clima tenso da pequena cidade costeira.

Os relacionamentos entre pais, filhos e irmãos ganham tanta importância quanto os esquemas criminosos. Conforme os Buckley se aprofundam em atividades ilegais para salvar o império da família, cada escolha provoca consequências que colocam em risco não apenas os negócios, mas também os próprios laços familiares.

Essa combinação entre thriller criminal e drama emocional ajuda a diferenciar a produção dentro do catálogo da Netflix, mesmo tendo sido ofuscada por outros lançamentos de 2025.

Vale a pena?

Sim. O Píer é uma ótima escolha para quem gosta de tramas familiares cheias de tensão, suspense, ação e dilemas morais.

O formato enxuto, com apenas oito episódios de aproximadamente 45 minutos, permite concluir toda a história em menos de oito horas, tornando a série perfeita para um dia de folga ou para aproveitar as últimas horas do fim de semana antes da volta à rotina.

Além disso, o fato de ser inspirada em experiências reais de seu criador adiciona uma camada extra de interesse a uma narrativa repleta de reviravoltas e conflitos que prendem a atenção do começo ao fim.

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