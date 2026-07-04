Novo filme dos Vingadores deve focar em heróis mais jovens, diz rumor

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Enquanto Vingadores: Doutor Destino promete reunir alguns dos personagens mais icônicos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), um novo rumor indica que o filme seguinte poderá seguir um caminho completamente diferente.

Segundo o insider Cryptic4KQual, Vingadores: Guerras Secretas deve colocar os heróis mais jovens no centro da história, preparando uma nova fase para a franquia.

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A informação ainda não foi confirmada pela Marvel Studios e deve ser tratada como rumor. Até o momento, o estúdio não revelou detalhes oficiais sobre a trama do longa, previsto para estrear no fim de 2027.



Jovens heróis podem assumir o protagonismo

De acordo com o insider, Vingadores: Guerras Secretas será inspirado na HQ A Cruzada das Crianças e mostrará personagens da nova geração liderando o confronto contra o Doutor Destino.

A ideia seria reunir esses novos heróis ao lado de alguns mentores experientes e também dos Novos Mutantes, consolidando os protagonistas mais recentes do MCU antes do encerramento da Saga do Multiverso.

Caso o rumor se confirme, a produção marcará uma mudança importante na franquia, que durante mais de uma década foi liderada por nomes como Homem de Ferro, Capitão América e Thor.

Antes disso, Marvel aposta em grande reunião de estrelas

Antes da chegada de Guerras Secretas, a Marvel prepara Vingadores: Doutor Destino, que reunirá um dos maiores elencos da história do estúdio.

O principal destaque será Robert Downey Jr., que retorna ao MCU, desta vez interpretando o grande vilão da história, o Doutor Destino, após eternizar o Homem de Ferro durante a Saga do Infinito.

O filme terá direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato, enquanto o roteiro ficará por conta de Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFreely.

Elenco reúne Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men

A produção também contará com o retorno de diversos nomes conhecidos pelos fãs. Entre eles estão Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Winston Duke e Letitia Wright.

A nova fase do MCU também será representada por Simu Liu, Danny Ramirez, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman e Tenoch Huerta.

Outra surpresa anunciada pela Marvel foi a volta dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn e Channing Tatum também integram o elenco.

O que esperar dos próximos filmes?

Enquanto Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026, os fãs seguem atentos às novidades sobre Vingadores: Guerras Secretas, que deverá encerrar a Saga do Multiverso.

Se o rumor se confirmar, a Marvel pode iniciar uma das maiores mudanças de sua história ao entregar o protagonismo definitivo para uma nova geração de heróis, preparando o futuro do MCU para os próximos anos.