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Novo filme dos Vingadores deve focar em heróis mais jovens, diz rumor

Rumor indica que Vingadores pode colocar uma nova geração de protagonistas no centro da trama

Beatriz Santos
Por
Vingadores: Guerras Secretas deve colocar os heróis mais jovens no centro da história
Vingadores: Guerras Secretas deve colocar os heróis mais jovens no centro da história - Foto: Divulgação

Enquanto Vingadores: Doutor Destino promete reunir alguns dos personagens mais icônicos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), um novo rumor indica que o filme seguinte poderá seguir um caminho completamente diferente.

Segundo o insider Cryptic4KQual, Vingadores: Guerras Secretas deve colocar os heróis mais jovens no centro da história, preparando uma nova fase para a franquia.

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A informação ainda não foi confirmada pela Marvel Studios e deve ser tratada como rumor. Até o momento, o estúdio não revelou detalhes oficiais sobre a trama do longa, previsto para estrear no fim de 2027.

Jovens heróis podem assumir o protagonismo

De acordo com o insider, Vingadores: Guerras Secretas será inspirado na HQ A Cruzada das Crianças e mostrará personagens da nova geração liderando o confronto contra o Doutor Destino.

A ideia seria reunir esses novos heróis ao lado de alguns mentores experientes e também dos Novos Mutantes, consolidando os protagonistas mais recentes do MCU antes do encerramento da Saga do Multiverso.

Caso o rumor se confirme, a produção marcará uma mudança importante na franquia, que durante mais de uma década foi liderada por nomes como Homem de Ferro, Capitão América e Thor.

Antes disso, Marvel aposta em grande reunião de estrelas

Antes da chegada de Guerras Secretas, a Marvel prepara Vingadores: Doutor Destino, que reunirá um dos maiores elencos da história do estúdio.

O principal destaque será Robert Downey Jr., que retorna ao MCU, desta vez interpretando o grande vilão da história, o Doutor Destino, após eternizar o Homem de Ferro durante a Saga do Infinito.

O filme terá direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato, enquanto o roteiro ficará por conta de Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFreely.

Elenco reúne Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men

A produção também contará com o retorno de diversos nomes conhecidos pelos fãs. Entre eles estão Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Winston Duke e Letitia Wright.

A nova fase do MCU também será representada por Simu Liu, Danny Ramirez, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman e Tenoch Huerta.

Outra surpresa anunciada pela Marvel foi a volta dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn e Channing Tatum também integram o elenco.

O que esperar dos próximos filmes?

Enquanto Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2026, os fãs seguem atentos às novidades sobre Vingadores: Guerras Secretas, que deverá encerrar a Saga do Multiverso.

Se o rumor se confirmar, a Marvel pode iniciar uma das maiores mudanças de sua história ao entregar o protagonismo definitivo para uma nova geração de heróis, preparando o futuro do MCU para os próximos anos.

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cinema filmes marvel

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