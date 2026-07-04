Prime Video lançou um dos melhores filmes de 2026 neste sábado (04/07)

Nada como assistir um bom filme no final de semana, e o Prime Video tem a opção ideal para quem quer uma maratona divertida, emocionante e com uma trama envolvente para toda a família.

Após conquistar público e crítica nos cinemas em 2026, Devoradores de Estrelas acaba de chegar ao catálogo da plataforma e já vem chamando a atenção dos assinantes no TOP 10 da plataforma.

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O longa estrelado por Ryan Gosling estreou no serviço na última sexta-feira, 3 de julho, depois de um período disponível apenas para aluguel e compra digital.



Baseada no romance de Andy Weir, autor de Perdido em Marte, a produção rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos do ano. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 94% de aprovação da crítica e 95% de aprovação do público, reforçando sua posição entre os lançamentos mais elogiados de 2026.

Uma aventura espacial cheia de emoção

Em Devoradores de Estrelas, Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor de ciências do ensino fundamental que desperta sozinho em uma espaçonave localizada a 11,9 anos-luz da Terra, sem qualquer lembrança de sua identidade ou da missão que o levou até ali.

Conforme recupera a memória, ele descobre que foi recrutado para integrar o Projeto Fim do Mundo, uma missão criada para investigar por que o Sol está morrendo e impedir a extinção da humanidade. Durante essa jornada, o protagonista precisa colocar seus conhecimentos científicos à prova enquanto enfrenta desafios que parecem impossíveis.

O que começa como uma missão solitária, porém, ganha um rumo completamente diferente quando Ryland encontra um aliado inesperado. A amizade construída ao longo da história se torna um dos grandes diferenciais do longa e transforma a aventura em uma experiência emocionante sobre confiança, conexão e esperança.

Sucesso nos cinemas e agora no streaming

Dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, responsáveis pelo sucesso da franquia Homem-Aranha no Aranhaverso, o filme também conta com roteiro de Drew Goddard, que adaptou para o cinema outra obra de Andy Weir, Perdido em Marte.

Além de Ryan Gosling, o elenco reúne Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub.

O sucesso foi refletido também nas bilheterias. Produzido com orçamento estimado em US$ 190 milhões, o longa arrecadou mais de US$ 650 milhões ao redor do mundo, tornando-se a maior bilheteria da história da Amazon MGM Studios e o segundo maior sucesso da carreira de Gosling, atrás apenas de Barbie.

A chegada ao Prime Video amplia o alcance da produção, que até então só podia ser assistida mediante aluguel ou compra digital. Agora, o filme faz parte da assinatura da plataforma, sem custo adicional para os assinantes.

Ficção científica acessível e emocionante

Embora parta de uma premissa clássica da ficção científica, a de um homem isolado no espaço tentando salvar a humanidade, Devoradores de Estrelas aposta em uma abordagem mais leve e calorosa.

A narrativa equilibra ciência, humor e emoção sem abrir mão do espetáculo visual. Os cenários espaciais impressionam, enquanto a trilha sonora, o uso de referências da cultura pop e a química entre os personagens tornam a experiência acessível até mesmo para quem não costuma acompanhar o gênero.

Ao longo da história, a descoberta de uma amizade improvável dá profundidade ao enredo e faz com que o filme vá muito além da missão espacial, explorando temas como empatia, cooperação e o poder das conexões humanas.

Vale a pena?

Sim. Devoradores de Estrelas é uma excelente escolha para os fãs de ficção científica, especialmente para quem gostou de produções como Perdido em Marte e busca uma aventura inteligente, divertida e emocionante.

Ao mesmo tempo, o longa também conquista quem procura um filme para reunir a família ou simplesmente aproveitar o fim de semana com uma história envolvente.

Com 94% de aprovação da crítica, 95% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e o reconhecimento como um dos maiores sucessos de 2026, o lançamento chega ao Prime Video como uma das melhores opções para assistir neste sábado.