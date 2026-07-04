8 filmes de ação na Netflix para ver neste fim de semana (04 e 05/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, esse é o momento ideal para colocar um bom filme e esquecer da rotina por algumas horas. Para quem gosta de explosões, perseguições, espionagem e cenas eletrizantes, a Netflix reúne opções capazes de prender a atenção do início ao fim.

Com um catálogo recheado de produções de ação e estrelado por alguns dos maiores nomes do cinema do gênero, o streaming oferece alternativas para todos os gostos. Entre lançamentos recentes e sucessos já conhecidos, não faltam histórias marcadas por combates intensos, reviravoltas e muita tensão.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mas quando a biblioteca da plataforma parece infinita, uma boa curadoria faz toda a diferença. Escolher o próximo filme nem sempre é simples, principalmente diante de tantas novidades chegando todas as semanas. Algumas das produções abaixo, inclusive, já aparecem entre as mais assistidas e figuram no TOP 10 da Netflix.



Se a ideia é transformar os dias 04 e 05 de julho em uma verdadeira maratona de adrenalina, esta seleção reúne filmes com grandes estrelas do cinema de ação, histórias de sobrevivência, espionagem, vingança e missões que colocam seus protagonistas no limite.

8 filmes para ver agora na Netflix

Sem Refúgio

Cena de Sem Refúgio - Foto: Divulgação

Prestes a deixar a carreira de agente secreto, Sam aceita cumprir uma última missão em Frankfurt antes da aposentadoria. O que parecia ser apenas mais um trabalho rapidamente se transforma em uma armadilha mortal dentro de uma cobertura completamente cercada.



Sem possibilidade de escapar, ele precisa enfrentar diversos inimigos enquanto descobre segredos que mudam completamente sua missão. A luta pela sobrevivência se torna sua única prioridade.

A Chamada

Cena de A Chamada - Foto: Divulgação

A rotina de Matt Truner muda completamente quando uma voz desconhecida informa que existe uma bomba instalada sob o banco do seu carro. Ao lado dos filhos, ele passa a seguir ordens para evitar uma tragédia.



Sem poder abandonar o veículo, Matt entra em uma corrida desesperada contra o tempo. Enquanto tenta salvar sua família, também precisa descobrir por que se tornou alvo daquele atentado.

Trem-Bala

Cena de Trem-Bala - Foto: Divulgação

Ladybug é um assassino profissional que espera realizar uma missão simples: recuperar uma maleta dentro de um trem de alta velocidade no Japão. No entanto, seus planos mudam ao encontrar diversos criminosos com interesses ligados ao mesmo objetivo.



A viagem rapidamente se transforma em uma sequência de confrontos, perseguições e revelações. Como se isso não bastasse, uma bomba ameaça explodir caso o trem reduza a velocidade.

Missão Impossível: O Acerto Final

Cena de Missão Impossível: O Acerto Final - Foto: Divulgação

Ethan Hunt retorna para enfrentar uma ameaça capaz de comprometer o futuro da humanidade. Desta vez, a Inteligência Artificial se torna o principal desafio da equipe da FMI em uma missão de consequências imprevisíveis.



Enquanto governos disputam o controle dessa tecnologia, Ethan precisa reunir novos aliados e enfrentar antigos inimigos. Cada decisão pode definir o destino do mundo.

O Jogo do Predador

Cena de O Jogo do Predador - Foto: Divulgação

Uma aventureira apaixonada por esportes radicais viaja para a natureza selvagem da Austrália em busca de novos desafios. Porém, a experiência rapidamente se transforma em um pesadelo.



Além dos perigos naturais, ela passa a ser perseguida por um caçador disposto a eliminá-la. Agora, sobreviver depende de sua habilidade para enfrentar todos os obstáculos.

Dinheiro Suspeito

Cena de Dinheiro Suspeito - Foto: Divulgação

Após encontrar uma enorme quantia em dinheiro escondida, um grupo de policiais de Miami vê a confiança entre seus integrantes desaparecer rapidamente. O que parecia ser uma grande apreensão desperta suspeitas e interesses pessoais.



À medida que as autoridades descobrem a existência da fortuna, alianças começam a ruir. O caso coloca todos diante de escolhas que podem mudar suas vidas.

A Bailarina

Cena de A Bailarina - Foto: Divulgação

Determinada a cumprir a promessa feita para sua melhor amiga, a ex-guarda-costas Ok-ju inicia uma implacável jornada de vingança. Seu único objetivo é encontrar o responsável pela morte de Min-hee.



Sem medir consequências, ela enfrenta uma série de confrontos violentos para cumprir sua missão. Cada passo aproxima a protagonista do acerto de contas que motivou toda a sua busca.

O Homem do Norte

Cena de O Homem do Norte - Foto: Divulgação

Inspirado na lenda de Amleth e em "Hamlet", o filme acompanha um jovem príncipe que perde o pai após um assassinato brutal organizado pelo próprio tio. Antes de fugir, ele faz um juramento de vingança.



Anos depois, já transformado em um guerreiro viking, Amleth retorna para cumprir sua promessa. Sua jornada envolve batalhas, profecias e uma busca implacável por justiça.