A série curta de sucesso da Netflix para terminar em poucas horas

Nada como assistir uma boa série curta no meio da semana, e a Netflix tem a opção ideal para quem quer uma maratona eletrizante e cheia de reviravoltas que pode ser finalizada em poucas horas.

Trata-se de Eu Vou Te Encontrar, adaptação de Harlan Coben que soma oito episódios de aproximadamente 40 minutos cada, permitindo que toda a história seja assistida em menos de oito horas. A produção está há mais de uma semana no Top 1 da plataforma e vem conquistando assinantes ao redor do mundo.

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O sucesso também se reflete na recepção da crítica. No Rotten Tomatoes, a minissérie registra 61% de aprovação, reforçando o interesse em torno do novo suspense da Netflix.

Melhor estreia original da Netflix em 2026

Eu Vou Te Encontrar se tornou a melhor estreia original da Netflix em 2026 até o momento.

Lançada no último fim de semana, a minissérie alcançou 24 milhões de visualizações em apenas uma semana e ocupa o primeiro lugar entre as produções mais assistidas da plataforma em 82 países.

O desempenho confirma a força das adaptações de Harlan Coben, que seguem entre os maiores sucessos do catálogo do serviço de streaming.

Mais um acerto de Harlan Coben

O novo fenômeno amplia a sequência de adaptações bem-sucedidas do escritor na Netflix. Antes dele, A Grande Ilusão se tornou um dos maiores sucessos de 2024, ultrapassando 98 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias.

A plataforma também destaca o bom momento das adaptações literárias. Segundo dados da própria Netflix, esse tipo de produção atraiu aproximadamente nove milhões de espectadores em todo o mundo durante 2025 e representou quase 20% de todas as horas assistidas.

Qual é a história?

A trama acompanha David Burroughs (Sam Worthington), um homem que passou cinco anos preso após ser condenado pelo assassinato do próprio filho, Matthew. Apesar da sentença, ele nunca deixou de afirmar que era inocente.

Tudo muda quando sua cunhada, Rachel (Britt Lower), mostra uma fotografia recente de uma criança que parece ser exatamente o menino dado como morto. Convencido de que a verdade foi escondida durante anos, David decide fugir da prisão com a ajuda de dois colegas de cela para descobrir o que realmente aconteceu.

Como é característico das histórias de Harlan Coben, o suspense é construído por meio de diversos personagens cercados de mistérios, incluindo o veterano chefe do crime Nicky Fisher, o milionário Gerrude e a ex-esposa de David, todos ligados a uma rede de segredos que se revela aos poucos.

Maratona para um único dia

Um dos principais atrativos de Eu Vou Te Encontrar é justamente sua duração. A minissérie conta com apenas oito episódios, cada um com cerca de 40 minutos, totalizando menos de oito horas de exibição.

Isso faz da produção uma escolha ideal para quem quer aproveitar um dia de folga ou relaxar depois de uma rotina cansativa sem precisar investir várias semanas para concluir a história.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense, investigações cheias de reviravoltas e das adaptações de Harlan Coben produzidas pela Netflix.

Com poucos episódios, ritmo acelerado e uma trama repleta de mistérios, Eu Vou Te Encontrar entrega uma maratona rápida que explica por que permanece entre os títulos mais assistidos da plataforma.