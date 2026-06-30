Ator baiano revela bastidores de filme com elenco de peso no cinema

Felipe Velozo, ator baiano, celebra a oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes do audiovisual brasileiro em Muito Prazer, nova comédia de Jorge Furtado, que estreia em agosto. Ele também relembra a sintonia que teve com o elenco, especialmente com Samantha Jones.

No longa, os dois artistas baianos dividem a cena na trama que acompanha Rubem (Daniel de Oliveira), herdeiro de um motel decadente que une forças com Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do estabelecimento, e Nalva (Samantha Jones), uma jovem especialista em tecnologia, para tentar recuperar o negócio. O elenco conta ainda com Drica Moraes.

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O filme marca o retorno de Jorge Furtado às comédias para o cinema. A produção é da Casa de Cinema de Porto Alegre, em coprodução com a Globo Filmes, e tem distribuição da Elo Studios.



Para Velozo, participar de um projeto comandado pelo cineasta era motivo de entusiasmo desde o início das gravações. “Eu lembro de um papo com o Daniel falando: ‘A gente tá fazendo um filme do Jorge Furtado! Isso é demais!’. Era essa consciência e alegria que movia tudo ali”, conta.

O ator também destaca a parceria inédita com Samantha Jones. “Já conhecia e admirava o trabalho dela, mas a gente nunca tinha jogado junto. Na leitura da primeira cena, todo mundo riu e a gente viu que ia rolar! Atriz inteira, atenta, criativa. Uma dupla das boas. De quebra, baiana! Tudo lindo. Fizemos um filmaço, estou doido para ver”, celebra.

Carreira

Com 20 anos de carreira, Felipe Velozo reúne trabalhos como ator e apresentador. Na TV Globo, comandou o reality Estrela da Casa e participou de transmissões como Show da Virada, Criança Esperança, Festival de Verão, Afropunk e Glô na Rua.

Na dramaturgia, integrou o elenco de Mar do Sertão e da sitcom Família Paraíso. No streaming, protagoniza a série Vale dos Esquecidos, da HBO, e também pode ser visto na comédia Eleita e na série Irmãos Freitas, disponíveis na Amazon. Em 2025, participou de Tô de Graça, no Multishow, e da série Capoeiras, da Disney.

No cinema, estreou em Marighella, dirigido por Wagner Moura, além de atuar em Perros e Sol, de Lô Politi. Além de Muito Prazer, o ator também aguarda o lançamento de A Casa do Elefante, com Bete Mendes. No teatro, já passou por palcos como o Teat(r)o Oficina, o Theatro Municipal de São Paulo e o Teatro Castro Alves.