PERFEITA PARA MARATONAR
Só 4 episódios: a série policial da Netflix para ver em uma noite
Produção reúne investigação, suspense e grandes atuações em uma maratona de apenas quatro horas
Nada como assistir a uma boa série curta no meio da semana, e a Netflix tem a opção ideal para quem quer uma maratona eletrizante, cheia de reviravoltas e que pode ser finalizada em poucas horas.
Trata-se de Collateral, minissérie britânica lançada em 2018 que acabou sendo esquecida após sua estreia em meio às inúmeras produções do catálogo.
Com apenas quatro episódios de cerca de 56 a 58 minutos cada, a história pode ser vista em aproximadamente quatro horas, tornando-se perfeita para aproveitar uma noite de folga depois de um dia cheio e cansativo. Além disso, a produção ainda conquistou 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.
Estrelada por Carey Mulligan, a série combina investigação criminal, drama e suspense em uma narrativa que vai muito além da busca por um assassino, utilizando o caso central para discutir diferentes aspectos da sociedade britânica contemporânea.
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Um assassinato revela uma trama muito maior
Tudo começa quando um entregador de pizza é morto por um disparo logo após concluir uma entrega no sul de Londres. Enquanto boa parte das pessoas trata o episódio como uma fatalidade, a detetive Kip Glaspie acredita que existe algo muito mais complexo por trás do crime.
A investigação rapidamente deixa de ser um caso isolado e passa a envolver políticos, militares, imigrantes, líderes religiosos e integrantes do sistema de segurança britânico.
Aos poucos, cada nova descoberta amplia o alcance da história e transforma o que parecia um assassinato comum em uma conspiração muito maior.
Sem recorrer a grandes explosões ou perseguições constantes, Collateral constrói a tensão por meio das relações entre seus personagens e das consequências de cada decisão tomada ao longo da investigação.
Um elenco estrelado sustenta a qualidade da série
Carey Mulligan é o principal destaque da produção ao interpretar Kip Glaspie, uma detetive extremamente observadora, inteligente e humana. Sua atuação conduz toda a narrativa com naturalidade e evita os clichês normalmente associados às protagonistas policiais.
Ao seu lado, a série reúne um elenco de peso formado por Billie Piper, John Simm, Nicola Walker, Kae Alexander, Jeany Spark, Nathaniel Martello-White, entre outros nomes que ajudam a dar profundidade aos diferentes núcleos da trama.
Mesmo com tantos personagens importantes, o roteiro consegue distribuir bem o espaço entre eles, construindo um retrato amplo da sociedade britânica sem perder o foco da investigação principal.
Muito mais do que um suspense policial
Embora a investigação criminal seja o eixo central da narrativa, a minissérie também explora temas como imigração, política, terrorismo, sistema de saúde, violência contra a mulher, religião e relações afetivas.
Esses assuntos aparecem integrados ao caso investigado por Kip Glaspie e ampliam a dimensão da história, tornando Collateral uma produção que mistura entretenimento com comentários sociais relevantes.
A direção de S.J. Clarkson contribui para manter o ritmo acelerado durante toda a temporada, enquanto o roteiro de David Hare conecta diferentes personagens e acontecimentos até formar um quebra-cabeça que prende a atenção do início ao fim.
Vale a pena?
Sim. Collateral é uma excelente escolha para quem procura uma minissérie policial inteligente, bem interpretada e com duração enxuta. Os quatro episódios passam rapidamente graças ao ritmo envolvente da investigação e às atuações consistentes de um elenco estrelado.
Mesmo tendo sido ofuscada pelas diversas produções lançadas pela Netflix nos últimos anos, a série continua sendo uma das opções mais interessantes para quem deseja descobrir um suspense pouco comentado, mas de alta qualidade, capaz de entregar uma maratona completa em apenas uma noite.