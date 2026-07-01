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Netflix choca ao recriar voz de ator morto com inteligência artificial

Nova aposta da plataforma revive uma das vozes mais marcantes do cinema para um reality

Beatriz Santos
Por
Netflix anunciou que utilizará inteligência artificial
Netflix anunciou que utilizará inteligência artificial - Foto: Imagem criada com auxílio de IA

A Netflix anunciou que utilizará inteligência artificial para recriar a voz do ator Gene Wilder no reality show Wonka's The Golden Ticket, produção inspirada no universo de A Fantástica Fábrica de Chocolate. A narração artificial foi desenvolvida em parceria com a empresa ElevenLabs e conta com autorização do espólio do artista.

Conhecida por desenvolver tecnologias de clonagem de voz com sonoridade semelhante à humana, a ElevenLabs será responsável por reproduzir a voz de Wilder, que interpretou Willy Wonka na adaptação cinematográfica original de 1971. O ator morreu em 2016, aos 83 anos.

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A iniciativa também reúne a Netflix, a Roald Dahl Story Company — adquirida pela plataforma em 2021 — e o Espólio de Gene Wilder. Além da narração criada por IA, o reality terá a participação de Rusty Goffe, colega de elenco de Wilder no longa original, que voltará a interpretar um Oompa Loompa.

A homenagem aprovada pela família

A decisão de recriar a voz do ator recebeu o apoio da família. Em nome do espólio de Gene Wilder, Karen B. Wilder destacou a permanência do legado do artista.

"Mais de cinco décadas depois de Gene ter dado vida a Willy Wonka, pessoas de todas as idades e origens ao redor do mundo continuam a encontrar alegria, risos e inspiração em sua atuação", disse Karen B. Wilder, esposa de Gene Wilder, em nome do espólio de Gene Wilder.

Gene Wilder em A Fantástica Fábrica de Chocolate
Gene Wilder em A Fantástica Fábrica de Chocolate - Foto: Reprodução

“Gene tinha uma capacidade notável de trazer humor, encantamento e compaixão para a vida das pessoas, e essa conexão perdura por gerações”, acrescentou ela.

O programa acompanha 12 vencedores de bilhetes dourados, cada um acompanhado por um parceiro de sua escolha. Ao longo da competição, eles enfrentarão jogos, desafios e tentações inspirados no universo de Wonka, até que apenas um participante conquiste o prêmio final.

A produção reforça a influência duradoura do personagem criado por Roald Dahl, cuja obra deu origem a adaptações para o cinema, produtos licenciados e inúmeras referências na cultura pop ao longo das últimas décadas.

Gene Wilder também ficou marcado por atuações em filmes como Os Produtores, Banzé no Oeste e O Jovem Frankenstein.

O uso de inteligência artificial para recriar artistas falecidos já foi adotado em outras produções de Hollywood. Nomes como Carrie Fisher, Harold Ramis e Paul Walker tiveram suas imagens reproduzidas com a tecnologia em diferentes projetos.

Wonka's The Golden Ticket estreia na Netflix em 23 de setembro.

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