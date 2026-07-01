Netflix choca ao recriar voz de ator morto com inteligência artificial

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A Netflix anunciou que utilizará inteligência artificial para recriar a voz do ator Gene Wilder no reality show Wonka's The Golden Ticket, produção inspirada no universo de A Fantástica Fábrica de Chocolate. A narração artificial foi desenvolvida em parceria com a empresa ElevenLabs e conta com autorização do espólio do artista.

Conhecida por desenvolver tecnologias de clonagem de voz com sonoridade semelhante à humana, a ElevenLabs será responsável por reproduzir a voz de Wilder, que interpretou Willy Wonka na adaptação cinematográfica original de 1971. O ator morreu em 2016, aos 83 anos.

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A iniciativa também reúne a Netflix, a Roald Dahl Story Company — adquirida pela plataforma em 2021 — e o Espólio de Gene Wilder. Além da narração criada por IA, o reality terá a participação de Rusty Goffe, colega de elenco de Wilder no longa original, que voltará a interpretar um Oompa Loompa.

A homenagem aprovada pela família

A decisão de recriar a voz do ator recebeu o apoio da família. Em nome do espólio de Gene Wilder, Karen B. Wilder destacou a permanência do legado do artista.

"Mais de cinco décadas depois de Gene ter dado vida a Willy Wonka, pessoas de todas as idades e origens ao redor do mundo continuam a encontrar alegria, risos e inspiração em sua atuação", disse Karen B. Wilder, esposa de Gene Wilder, em nome do espólio de Gene Wilder.

Gene Wilder em A Fantástica Fábrica de Chocolate - Foto: Reprodução

“Gene tinha uma capacidade notável de trazer humor, encantamento e compaixão para a vida das pessoas, e essa conexão perdura por gerações”, acrescentou ela.



O programa acompanha 12 vencedores de bilhetes dourados, cada um acompanhado por um parceiro de sua escolha. Ao longo da competição, eles enfrentarão jogos, desafios e tentações inspirados no universo de Wonka, até que apenas um participante conquiste o prêmio final.

A produção reforça a influência duradoura do personagem criado por Roald Dahl, cuja obra deu origem a adaptações para o cinema, produtos licenciados e inúmeras referências na cultura pop ao longo das últimas décadas.

Gene Wilder também ficou marcado por atuações em filmes como Os Produtores, Banzé no Oeste e O Jovem Frankenstein.

O uso de inteligência artificial para recriar artistas falecidos já foi adotado em outras produções de Hollywood. Nomes como Carrie Fisher, Harold Ramis e Paul Walker tiveram suas imagens reproduzidas com a tecnologia em diferentes projetos.

Wonka's The Golden Ticket estreia na Netflix em 23 de setembro.