Só 8 episódios: a série esquecida da Netflix para esta quarta (01/07)

A semana já chegou à metade e encontrar uma série envolvente para assistir depois de um dia corrido pode ser exatamente o que muita gente procura. Para esta quarta-feira, 1°, Magnatas do Crime surge como uma excelente opção na Netflix.

Com apenas oito episódios, a produção acabou sendo esquecida em meio às diversas novidades lançadas pela plataforma, mas continua sendo uma das séries mais divertidas do catálogo para quem gosta de ação, humor e reviravoltas.

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Criada por Guy Ritchie, a série expande o universo do filme lançado pelo diretor em 2019, mas apresenta uma história totalmente inédita, sem depender do longa para ser compreendida.

Uma herança coloca um aristocrata no mundo do crime

A história acompanha Eddie Horniman (Theo James), um oficial do exército britânico que retorna à Inglaterra após a morte do pai e descobre que herdou a enorme propriedade da família. A surpresa, porém, vai muito além da herança: o terreno abriga um sofisticado império da maconha administrado por criminosos.

Enquanto tenta proteger a família e preservar o patrimônio, Eddie passa a negociar diretamente com figuras do submundo britânico. Aos poucos, aquilo que parecia apenas uma obrigação se transforma em um universo pelo qual ele começa a demonstrar interesse, mudando completamente seus objetivos.

Guy Ritchie faz o que sabe de melhor

Poucos diretores dominam o universo do crime com tanto estilo quanto Guy Ritchie. Depois de construir sua carreira com produções marcadas por humor ácido, personagens excêntricos e narrativas aceleradas, o cineasta leva essa mesma identidade para o formato seriado.

Em Magnatas do Crime, o diretor mistura o refinamento da aristocracia inglesa com a violência e o caos do crime organizado. O contraste entre esses dois mundos é justamente o que movimenta a trama e dá personalidade à série, que consegue equilibrar momentos de tensão com cenas cômicas sem parecer forçada.

Ao mesmo tempo, a produção amplia o universo criado no filme de 2019 sem repetir sua história, explorando novos personagens e conflitos.

Theo James lidera um elenco que funciona muito bem

Theo James entrega um protagonista convincente ao interpretar um homem dividido entre manter os valores herdados da família e se adaptar a uma realidade completamente diferente daquela em que foi criado.

Outro grande destaque é Kaya Scodelario, que interpreta Susie Glass, uma personagem inteligente, estratégica e fundamental para os rumos da história. A dinâmica entre os dois protagonistas cresce a cada episódio e se torna um dos principais atrativos da série.

O elenco ainda reúne Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson e Vinnie Jones, formando um grupo de personagens que ajuda a tornar o universo criado por Guy Ritchie ainda mais interessante.

Oito episódios que passam rápido

Com cerca de 45 minutos por episódio, a série mantém um ritmo constante, alternando momentos de ação, humor, suspense e drama. Cada capítulo apresenta novos conflitos, mas todos contribuem para a construção da narrativa principal, fazendo com que a maratona flua naturalmente.

Além do roteiro ágil, a produção se destaca pela variedade de cenários, que vão de mansões da aristocracia britânica a clubes clandestinos, fazendas e esconderijos do crime organizado. Essa diversidade ajuda a manter a sensação de novidade ao longo da temporada.

Embora siga a identidade visual e narrativa típica de Guy Ritchie, a série encontra espaço para desenvolver melhor seus personagens graças ao formato episódico, tornando a experiência mais rica do que a do longa que inspirou sua criação.

Vale a pena?

Sim. Magnatas do Crime é uma ótima escolha para quem gosta de séries que misturam humor, drama e ação. A produção oferece personagens carismáticos, diálogos afiados, boas sequências de tensão e um ritmo que prende do início ao fim.

Mesmo sem reinventar o gênero, a série utiliza muito bem a assinatura de Guy Ritchie e consegue transformar uma premissa simples em uma maratona divertida, dinâmica e bastante envolvente.

Para quem deixou a produção passar quando foi lançada, esta pode ser a oportunidade perfeita para descobrir uma das séries mais subestimadas da Netflix.