Série de 8 episódios da Netflix vai tirar seu tédio na sexta (03/07)

Depois de uma semana corrida, a sexta-feira costuma ser o momento perfeito para desacelerar e começar uma nova maratona. Em um catálogo que recebe novidades praticamente todos os dias, muitas produções acabam passando despercebidas.

É justamente esse o caso de House of Guinness, série da Netflix que ficou ofuscada por lançamentos mais recentes, mas reúne todos os ingredientes para conquistar quem gosta de histórias de época repletas de intrigas, conflitos familiares e personagens complexos.

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Com apenas oito episódios, a produção criada por Steven Knight, o mesmo nome por trás de Peaky Blinders, transporta o espectador para a Irlanda do século XIX e acompanha a ascensão, os conflitos e os bastidores de uma das famílias mais influentes da Europa.



O resultado é uma série que mistura acontecimentos históricos, disputas empresariais e dramas pessoais em uma narrativa elegante e envolvente.

Um legado que muda o destino de toda uma família

A história começa em 1868, quando a morte de Benjamin Guinness, responsável por transformar a cervejaria da família em um verdadeiro império, muda completamente o rumo de seus herdeiros.

Arthur, Edward, Anne e Ben passam a enfrentar não apenas o luto, mas também as consequências do testamento deixado pelo patriarca. Cada um reage de maneira diferente à nova realidade, revelando ambições, inseguranças e conflitos que vão muito além da administração da empresa.

Enquanto Arthur assume uma responsabilidade que nunca desejou, Edward acredita estar mais preparado para liderar os negócios. Anne enfrenta as limitações impostas às mulheres da época, e Ben trava uma batalha contra seus próprios problemas.

Ao redor deles, funcionários, aliados e rivais também influenciam diretamente os rumos da família e ajudam a tornar a narrativa ainda mais rica.

Muito além de uma série sobre cerveja

Apesar de partir da história da tradicional família Guinness, a produção vai muito além da origem de uma marca conhecida mundialmente.

A série utiliza o contexto histórico para explorar temas como poder, herança, desigualdade, política, relações familiares e as mudanças sociais vividas pela Irlanda no século XIX. Ao longo dos episódios, diferentes personagens ganham espaço, ampliando os conflitos e trazendo novas perspectivas para a trama.

Outro ponto que chama atenção é o cuidado técnico. Os cenários recriam com riqueza de detalhes a Dublin da época, enquanto figurinos, fotografia e direção de arte ajudam a construir uma ambientação sofisticada, que lembra grandes produções históricas do streaming.

Para quem gostou de Peaky Blinders, mas quer algo diferente

As comparações com Peaky Blinders surgem naturalmente. Steven Knight reaproveita parte da atmosfera que o consagrou, com fotografia marcante, direção elegante e personagens moralmente complexos.

As semelhanças, porém, ficam principalmente na estética. Em vez de colocar gangues e organizações criminosas no centro da narrativa, House of Guinness concentra seus esforços na disputa pelo legado familiar e nos bastidores de um império empresarial.

Essa mudança faz com que a série encontre personalidade própria e ofereça uma experiência diferente, mesmo para quem já conhece o trabalho do criador.

O início pode parecer mais lento, já que os primeiros episódios dedicam bastante tempo à apresentação dos personagens e das diferentes relações entre eles. No entanto, essa construção acaba sendo importante para que os conflitos ganhem força ao longo da temporada.

Personagens são o grande destaque da produção

Grande parte da força da série está justamente no elenco e nas relações entre seus personagens.

Anthony Boyle entrega um Arthur carismático e cheio de nuances, equilibrando momentos de humor, vulnerabilidade e responsabilidade. Louis Partridge convence como Edward, um jovem dividido entre o desejo de provar seu valor e o peso das expectativas familiares.

As personagens femininas também têm papel importante na construção da narrativa. Lady Olivia, Ellen e Adelaide acrescentam novas camadas à história, enquanto Sean Rafferty, interpretado por James Norton, vai muito além da figura de um simples aliado da família, revelando diferentes facetas conforme os episódios avançam.

Mesmo quando alguns arcos são resolvidos rapidamente, a produção consegue construir personagens interessantes e relações que prendem a atenção até o episódio final.

Vale a pena?

Sim. Para quem aprecia produções de época, House of Guinness é uma excelente escolha para começar nesta sexta-feira. A série reúne um elenco sólido, ótima reconstrução histórica, fotografia elegante e uma narrativa que combina drama familiar, política, romance e disputas por poder.

Embora o ritmo acelerado da reta final deixe a sensação de que alguns acontecimentos poderiam ser explorados com mais calma, a produção consegue entregar uma história envolvente do início ao fim.

Com apenas oito episódios, acaba sendo uma opção ideal para quem procura uma maratona curta, mas rica em personagens marcantes, conflitos bem construídos e uma ambientação capaz de transportar o espectador para a Irlanda do século XIX.