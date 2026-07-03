Atriz de Hollywood desistiu de filme por cena de parto explícita

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Anne Hathaway desistiu de integrar o elenco de uma das comédias românticas mais famosas dos anos 2000. Conhecida por papéis em “O Diabo Veste Prada” e “Um Dia”, a atriz de Hollywood não quis protagonizar o filme “Ligeiramente Grávidos”, de 2007, devido a uma cena explícita de parto.

O caso foi revelado pelo ator da trama, Seth Rogen . “Foi Anne Hathaway quem desistiu do filme. Acho que isso já é conhecido”, disse ele durante sua participação no podcast ‘The A24’.

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Ele explicou que a colega de profissão não quis exibir seu corpo em uma cena de parto normal. “Sim, quer dizer, podem ter sido cem milhões de coisas, mas foi o que me lembro de ter ouvido. O nascimento é complicado. Ela sentia que não combinava com a imagem dela”, relembrou.

“Tínhamos começado a ensaiar o filme, talvez ela estivesse pensando 'não sei se isso é para mim'. Não sei. Vou levar em consideração o que ela disse, que foi sobre o parto.”

Entretanto, o artista alega que Anne fez a coisa certa ao não participar do filme, que arrecadou US$ 219 milhões (cerca de R$ 1,13 bilhão) mundialmente, como mostram dados da revista americana Variety.

“Ela tinha um pressentimento e sabia que não era para ela. E a história dirá. Ela acertou em muito mais coisas do que eu ao longo dos anos. E Heigl era ótima. Katie Heigl era ótima”, concluiu ele.