Intérprete do personagem Jaspion, Hikaru Kurosaki morre aos 64 anos

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O ator japonês Hikaru Kurosaki morreu aos 64 anos em Motobu, na ilha de Okinawa, no Japão. Conhecido por interpretar o personagem Jaspion na série “O Fantástico Jaspion”, em 1985, ele também trabalhou como dublê em alguns filmes.

A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais, através de um post feito por Masaki Sekiguchi, amigo do artista. No entanto, a causa da morte não veio à tona publicamente.

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“Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu. Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, enviamos este comunicado para informar as empresas e parceiros do setor”, escreveu ele no post.

Mudança na carreira

Nos últimos anos, Hikaru deixou a carreira de ator de lado e trabalhava como instrutor e guia de mergulho em Motobu. Ele era responsável pela escola de mergulho Mother Earth, especializada em técnicas de mergulho marítimo.

A empresa foi fundada por ele e pela esposa, a ex-atriz e ex-dublê Yuko Asuka, conhecida por interpretar a vilã Farrah na série “Bioman”, que faleceu em 2011. Os dois estavam juntos desde 1984 e não tiveram filhos.