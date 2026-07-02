12 filmes que entraram no catálogo da Netflix no dia 1º de julho

Siga o A TARDE no Google

Julho começou com uma leva de novidades para quem sempre procura algo novo para assistir na Netflix.

Como acontece tradicionalmente no primeiro dia de cada mês, a plataforma reforçou seu catálogo com filmes de diferentes estúdios e de diversos gêneros, ampliando as opções para quem pretende maratonar nos próximos dias.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os lançamentos há produções que marcaram época, sucessos de bilheteria, romances emocionantes, filmes de ação estrelados por grandes nomes de Hollywood e suspenses que passaram despercebidos quando chegaram aos cinemas.

Algumas obras retornam ao catálogo após um período fora da plataforma, enquanto outras estreiam pela primeira vez no streaming.



A seleção também reúne títulos para públicos bem diferentes. Há espaço para drama, romance, ação, fantasia, suspense, aventura e até histórias baseadas em relações emocionantes, tornando a lista uma boa opção para quem ainda não decidiu o que assistir.

Para facilitar a escolha, o Cineinsite A TARDE reuniu os 12 filmes liberados pela Netflix em 1º de julho e organizou a lista do melhor para o pior, considerando as notas dos usuários no IMDb.

Confira os 12 filmes que acabaram de chegar à Netflix!

Sempre ao seu Lado (2009)

Cena de Sempre ao seu Lado - Foto: Divulgação

Quando seu tutor morre, um cachorro leal permanece mais de uma década esperando por ele em frente à estação de trem onde costumava encontrá-lo todos os dias. O drama estrelado por Richard Gere segue como um dos filmes mais emocionantes já produzidos.



Nota: 8,1/10 no IMDb



Magnatas do Crime (2019)

Cena de Magnatas do Crime - Foto: Divulgação

Ao decidir vender seu valioso império da maconha em Londres, um magnata americano se envolve em uma série de complôs, esquemas e armações para proteger seus negócios. O elenco reúne Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong e Colin Farrell.



Nota: 7,8/10 no IMDb



Um Amor para Recordar (2002)

Cena de Um Amor para Recordar - Foto: Divulgação

O bad boy Landon (Shane West) e a inteligente do campus Jamie Sullivan (Mandy Moore) participam de uma peça de teatro escolar em papéis opostos e se apaixonam, mas uma tragédia muda completamente suas vidas.



Nota: 7,3/10 no IMDb



Anjos da Noite – Underworld (2003)

Cena de Anjos da Noite – Underworld - Foto: Divulgação

Uma guerreira vampira chamada Selene (Kate Beckinsale) vê sua vida mudar ao se apaixonar pelo lobisomem Michael (Scott Speedman), que deseja acabar com a guerra entre as duas espécies.



Nota: 7,0/10 no IMDb



Os Mercenários 2 (2012)

Cena de Os Mercenários 2 - Foto: Divulgação

Sylvester Stallone lidera novamente a equipe de mercenários em uma missão que rapidamente se transforma em uma busca por vingança após a morte de um dos integrantes.



Nota: 6,6/10 no IMDb



Os Especialistas (2011)

Cena de Os Especialistas - Foto: Divulgação

Um ex-agente de operações especiais precisa abandonar a aposentadoria quando seu mentor é sequestrado. O suspense reúne Robert De Niro, Jason Statham e Clive Owen.



Nota: 6,4/10 no IMDb



Águas que Corroem (2018)

Cena de Águas que Corroem - Foto: Divulgação

Depois de seguir por um caminho errado na floresta, uma universitária passa a lutar pela sobrevivência ao cruzar o caminho de dois irmãos fora da lei.



Nota: 5,9/10 no IMDb



Fogo Contra Fogo (2012)

Cena de Fogo Contra Fogo - Foto: Divulgação

Após ter sua identidade descoberta, um bombeiro que vive sob proteção a testemunhas precisa agir antes que seja tarde. Bruce Willis, Josh Duhamel e Rosario Dawson estrelam o longa.



Nota: 5,6/10 no IMDb



A Chamada (2023)

Cena de A Chamada - Foto: Divulgação

Um executivo interpretado por Liam Neeson descobre que há uma bomba em seu carro enquanto dirige com os filhos e precisa seguir ordens de um criminoso desconhecido.



Nota: 5,4/10 no IMDb



A Protetora (2020)

Cena de A Protetora - Foto: Divulgação

Ruby Rose interpreta uma ex-militar que enfrenta uma quadrilha de ladrões de arte disposta a usar violência para alcançar seus objetivos.



Nota: 4,7/10 no IMDb



Os Renegados (2021)

Cena de Os Renegados - Foto: Divulgação

Pierce Brosnan vive um ladrão sofisticado que reúne um grupo de criminosos para executar um ousado plano envolvendo uma prisão privada em Abu Dhabi.



Nota: 4,5/10 no IMDb



Um Paraíso Perigoso (2022)

Cena de Um Paraíso Perigoso - Foto: Divulgação

Após o desaparecimento de um caçador de recompensas no Havaí, seu filho e um parceiro iniciam uma busca que acaba revelando uma conspiração ligada ao tráfico. O elenco conta com Bruce Willis e John Travolta.

