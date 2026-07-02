O filme de terror mais comentado de 2026 já chegou ao streaming

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Depois de se tornar um dos maiores fenômenos do terror em 2026, Obsessão acaba de chegar às plataformas digitais de streaming.

O longa dirigido por Curry Barker já pode ser alugado ou comprado no Prime Video, Apple TV e YouTube, após ultrapassar US$ 370 milhões em bilheteria mundial e se consolidar como a maior bilheteria original da década.

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O aluguel do filme custa R$ 29,90, enquanto a compra sai por R$ 59,90.

Terror surpreendeu Hollywood

Produzido com um orçamento de apenas US$ 750 mil (cerca de R$ 3,8 milhões), Obsessão alcançou um desempenho raro nos cinemas.

Além da arrecadação milionária, o longa registrou uma queda de apenas 7% de público em seu quarto fim de semana de exibição, superando o recorde que pertencia a A Bruxa de Blair, que havia registrado queda de 9% em 1999.

O desempenho transformou o filme no maior sucesso da história da Focus Features, segundo informações do portal The Hollywood Reporter.

Qual a história de Obsessão?

A trama acompanha Bear, um jovem romântico que trabalha em uma loja de discos e nutre uma paixão antiga por Nikki, sua melhor amiga desde a infância.

Na tentativa de conquistar o coração da garota, ele decide quebrar o misterioso One Wish Willow, um objeto sobrenatural capaz de conceder um único desejo.

O pedido funciona exatamente como imaginava. Nikki passa a amá-lo intensamente. Mas o que parecia um sonho rapidamente se transforma em um pesadelo quando Bear descobre que alguns desejos escondem consequências muito mais sombrias do que poderia imaginar.

Terror aposta na tensão psicológica

Em vez de recorrer aos tradicionais sustos repentinos, Obsessão constrói o medo de forma gradual.

A direção de Curry Barker aposta em jogos de luz, atmosfera e trilha sonora para criar um desconforto constante. A tensão cresce em situações comuns do cotidiano, transformando momentos simples em experiências perturbadoras sem depender de excesso de efeitos ou de jump scares.

O resultado é um terror psicológico que lembra produções como Corrente do Mal e A Hora do Mal, apostando muito mais na inquietação emocional do que em sustos fáceis.

Filme conquistou crítica e festivais

Além do sucesso comercial, Obsessão também foi elogiado pela crítica especializada. O longa foi aclamado durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), passou pelo Fantastic Fest, conquistou o Prêmio do Público no Festival de Sitges e acumula 94% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O elenco é formado por Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter.

Com a chegada às plataformas digitais, Obsessão amplia seu alcance depois de dominar os cinemas e se firmar como um dos filmes de terror mais comentados e bem-sucedidos de 2026.