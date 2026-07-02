Novo filme viciante da Netflix vai salvar sua quinta-feira (02/07)

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Após dias intensos de trabalho ou estudo, a quinta-feira costuma ser o momento ideal para desacelerar antes da chegada do fim de semana. Para quem procura uma boa aventura para assistir hoje, Enola Holmes 3 chega como uma das principais apostas da Netflix.

A franquia, que ficou um pouco apagada em meio às diversas novidades da plataforma nos últimos meses, retorna com uma nova investigação, mais ação, romance e uma protagonista ainda mais madura.

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Depois do enorme sucesso dos dois primeiros filmes, a jovem detetive volta para enfrentar aquele que promete ser o caso mais perigoso de sua trajetória, mantendo a mistura de mistério, humor e aventura que conquistou milhões de espectadores.

Enola encara sua missão mais difícil

Desta vez, Enola Holmes deixa Londres para investigar um novo caso que coloca em conflito sua vida profissional e seus objetivos pessoais.

Enquanto tenta solucionar um mistério mais complexo do que qualquer outro enfrentado anteriormente, a personagem também precisa lidar com importantes mudanças em sua vida.

O terceiro longa amplia o desenvolvimento da protagonista, mostrando uma versão mais experiente e segura da jovem detetive.

Ao mesmo tempo, o relacionamento com o Visconde Tewkesbury ganha ainda mais espaço na narrativa e avança para um novo capítulo com o casamento do casal.

Além da nova investigação, o filme também procura responder algumas questões que permaneceram em aberto desde os capítulos anteriores da franquia.

Elenco conhecido retorna para a sequência

Millie Bobby Brown reassume o papel de Enola Holmes e continua sendo o grande destaque da franquia. Após conquistar o público nos dois primeiros filmes, a atriz volta a liderar uma história que aposta no equilíbrio entre investigação, ação e humor.

Henry Cavill também retorna como Sherlock Holmes, enquanto Helena Bonham Carter reprisa o papel de Eudoria Holmes. Já Louis Partridge ganha ainda mais importância na trama ao aprofundar a relação entre Tewkesbury e Enola.

A reunião do elenco principal contribui para manter a identidade da saga, ao mesmo tempo em que permite que os personagens evoluam de forma natural.

Nova direção traz um olhar diferente

A principal novidade desta sequência acontece nos bastidores. Philip Barantini assume a direção do terceiro filme, substituindo Harry Bradbeer, responsável pelos dois primeiros longas.

Mesmo com a mudança, a produção preserva os elementos que fizeram da franquia um dos maiores sucessos da Netflix. A narrativa continua apostando em investigações cheias de reviravoltas, personagens carismáticos, sequências de ação e momentos leves de humor, sem deixar de lado o romance.

O resultado é uma aventura que consegue ampliar o universo da protagonista sem perder a essência construída desde o primeiro filme.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem acompanha a franquia e gosta de filmes de aventura. Enola Holmes 3 mantém a fórmula que fez sucesso nos capítulos anteriores, investindo em uma protagonista carismática, um mistério envolvente e um ritmo ágil que torna a experiência bastante divertida.

Mesmo sem reinventar a série de filmes, o longa entrega exatamente o que os fãs esperam: uma nova investigação, boas cenas de ação, romance na medida certa e personagens que continuam funcionando muito bem juntos.

É uma ótima opção para quem busca uma aventura leve e descontraída para assistir na quinta-feira.