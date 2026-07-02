9 filmes incríveis na Netflix para maratonar no feriado de 2 de julho

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Finalmente chegou o feriado de 2 de Julho, uma das datas mais importantes da história da Bahia, e junto com ele vem aquela vontade de desacelerar e aproveitar o tempo livre assistindo a um bom filme. Seja para relaxar sozinho, reunir a família ou fazer uma maratona durante o dia, a Netflix oferece opções para todos os gostos.

Com um catálogo cada vez maior, escolher o que assistir pode acabar sendo mais difícil do que encontrar tempo para dar o play. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo produções realmente marcantes em meio a centenas de títulos disponíveis na plataforma.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE selecionou filmes aclamados pela crítica, que passeiam por diferentes gêneros, como suspense, drama, ação, comédia, romance e ficção criminal. A lista reúne clássicos modernos e produções premiadas que continuam conquistando novos espectadores.



Celebrado especialmente na Bahia, o 2 de Julho marca a consolidação da Independência do Brasil com a expulsão definitiva das tropas portuguesas do estado em 1823. Para aproveitar o feriado de forma especial, nada melhor do que colocar um bom filme na lista de compromissos do dia.

9 filmes para ver AGORA na Netflix

O Assassino

Cena de O Assassino - Foto: Divulgação

Dirigido por David Fincher, o thriller acompanha um assassino profissional interpretado por Michael Fassbender que vê toda sua rotina metódica ruir após cometer um erro durante uma missão. A partir desse momento, ele passa a ser perseguido enquanto tenta descobrir em quem ainda pode confiar.



Com atmosfera tensa e narrativa precisa, o longa aposta mais na construção psicológica do protagonista do que na ação frenética. O elenco ainda conta com Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte.

Adoráveis Mulheres

Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

Inspirado no clássico romance de Louisa May Alcott, o filme acompanha as irmãs Jo, Meg, Beth e Amy durante a passagem para a vida adulta enquanto os Estados Unidos vivem os conflitos da Guerra Civil.



Greta Gerwig conduz uma história emocionante sobre amadurecimento, sonhos e relações familiares, apoiada por um elenco estrelado formado por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

Onde os Fracos Não Têm Vez

Cena de Onde Os Fracos Não Têm Vez - Foto: Divulgação

Após encontrar uma mala repleta de dinheiro no deserto do Texas, Llewelyn Moss acredita ter encontrado a oportunidade de mudar de vida. A decisão, porém, desperta a perseguição do implacável assassino Anton Chigurh.



Vencedor do Oscar de Melhor Filme, o suspense dos irmãos Coen reúne Josh Brolin, Javier Bardem e Tommy Lee Jones em uma das produções mais marcantes do cinema contemporâneo.

Clube da Luta

Cena de Clube da Luta - Foto: Divulgação

Insatisfeito com a própria vida e sofrendo com uma grave insônia, Jack conhece o misterioso Tyler Durden, homem que o apresenta a uma forma completamente diferente de enxergar o mundo.



Da amizade nasce um clube secreto que rapidamente foge do controle. Estrelado por Edward Norton e Brad Pitt, o filme dirigido por David Fincher permanece como um dos maiores clássicos das últimas décadas.

O Pior Vizinho do Mundo

Cena de O Pior Vizinho do Mundo - Foto: Divulgação

Tom Hanks interpreta Otto, um aposentado rabugento que leva uma vida solitária até conhecer seus novos vizinhos, especialmente Parvaneh e sua família.



Entre momentos de humor e emoção, a produção constrói uma história sensível sobre amizade, luto, solidariedade e a importância das relações humanas.

Lady Bird

Cena de Lady Bird - Foto: Divulgação

Christine McPherson sonha em deixar Sacramento para estudar em outra cidade, mas enfrenta constantes conflitos com a mãe enquanto vive os últimos meses do ensino médio.



Com direção de Greta Gerwig, o longa combina humor e drama para retratar as inseguranças da juventude e a complexidade das relações familiares de maneira extremamente delicada.

Era Uma Vez... Em Hollywood

Cena de Era Uma Vez... Em Hollywood - Foto: Divulgação

Na Los Angeles de 1969, o ator Rick Dalton tenta reencontrar espaço na indústria cinematográfica ao lado de seu fiel dublê Cliff Booth, enquanto acontecimentos históricos mudam Hollywood para sempre.



Dirigido por Quentin Tarantino, o longa reúne Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie em uma homenagem ao cinema clássico e a uma das épocas mais marcantes da indústria.

Parasita

Cena de Parasita - Foto: Divulgação

Vivendo em condições precárias, a família de Ki-taek encontra uma oportunidade inesperada para se aproximar de uma família extremamente rica. Aos poucos, todos passam a ocupar funções dentro da casa sem revelar suas verdadeiras intenções.



Misturando suspense, humor ácido e crítica social, o filme sul-coreano conquistou o Oscar de Melhor Filme e se tornou uma das obras mais importantes do cinema recente.

Magnólia

Cena de Magnólia - Foto: Divulgação

Dirigido por Paul Thomas Anderson, o drama acompanha diferentes personagens cujas histórias acabam se cruzando ao longo de um único dia no Vale de São Fernando, em Los Angeles.



Traumas familiares, culpa, arrependimento, solidão e desejo de recomeçar conduzem uma narrativa emocionante, considerada uma das maiores obras da carreira do cineasta.