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9 filmes incríveis na Netflix para maratonar no feriado de 2 de julho

Dos vencedores do Oscar aos grandes sucessos, confira uma seleção de filmes de diferentes gêneros

Beatriz Santos
Por
Esses filmes da Netflix são ideais para maratonar no tempo livre durante o feriado
Esses filmes da Netflix são ideais para maratonar no tempo livre durante o feriado - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o feriado de 2 de Julho, uma das datas mais importantes da história da Bahia, e junto com ele vem aquela vontade de desacelerar e aproveitar o tempo livre assistindo a um bom filme. Seja para relaxar sozinho, reunir a família ou fazer uma maratona durante o dia, a Netflix oferece opções para todos os gostos.

Com um catálogo cada vez maior, escolher o que assistir pode acabar sendo mais difícil do que encontrar tempo para dar o play. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo produções realmente marcantes em meio a centenas de títulos disponíveis na plataforma.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE selecionou filmes aclamados pela crítica, que passeiam por diferentes gêneros, como suspense, drama, ação, comédia, romance e ficção criminal. A lista reúne clássicos modernos e produções premiadas que continuam conquistando novos espectadores.

Celebrado especialmente na Bahia, o 2 de Julho marca a consolidação da Independência do Brasil com a expulsão definitiva das tropas portuguesas do estado em 1823. Para aproveitar o feriado de forma especial, nada melhor do que colocar um bom filme na lista de compromissos do dia.

9 filmes para ver AGORA na Netflix

O Assassino

Cena de O Assassino
Cena de O Assassino - Foto: Divulgação

Dirigido por David Fincher, o thriller acompanha um assassino profissional interpretado por Michael Fassbender que vê toda sua rotina metódica ruir após cometer um erro durante uma missão. A partir desse momento, ele passa a ser perseguido enquanto tenta descobrir em quem ainda pode confiar.

Com atmosfera tensa e narrativa precisa, o longa aposta mais na construção psicológica do protagonista do que na ação frenética. O elenco ainda conta com Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte.

Adoráveis Mulheres

Cena de Adoráveis Mulheres
Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

Inspirado no clássico romance de Louisa May Alcott, o filme acompanha as irmãs Jo, Meg, Beth e Amy durante a passagem para a vida adulta enquanto os Estados Unidos vivem os conflitos da Guerra Civil.

Greta Gerwig conduz uma história emocionante sobre amadurecimento, sonhos e relações familiares, apoiada por um elenco estrelado formado por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

Onde os Fracos Não Têm Vez

Cena de Onde Os Fracos Não Têm Vez
Cena de Onde Os Fracos Não Têm Vez - Foto: Divulgação

Após encontrar uma mala repleta de dinheiro no deserto do Texas, Llewelyn Moss acredita ter encontrado a oportunidade de mudar de vida. A decisão, porém, desperta a perseguição do implacável assassino Anton Chigurh.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme, o suspense dos irmãos Coen reúne Josh Brolin, Javier Bardem e Tommy Lee Jones em uma das produções mais marcantes do cinema contemporâneo.

Clube da Luta

Cena de Clube da Luta
Cena de Clube da Luta - Foto: Divulgação

Insatisfeito com a própria vida e sofrendo com uma grave insônia, Jack conhece o misterioso Tyler Durden, homem que o apresenta a uma forma completamente diferente de enxergar o mundo.

Da amizade nasce um clube secreto que rapidamente foge do controle. Estrelado por Edward Norton e Brad Pitt, o filme dirigido por David Fincher permanece como um dos maiores clássicos das últimas décadas.

O Pior Vizinho do Mundo

Cena de O Pior Vizinho do Mundo
Cena de O Pior Vizinho do Mundo - Foto: Divulgação

Tom Hanks interpreta Otto, um aposentado rabugento que leva uma vida solitária até conhecer seus novos vizinhos, especialmente Parvaneh e sua família.

Entre momentos de humor e emoção, a produção constrói uma história sensível sobre amizade, luto, solidariedade e a importância das relações humanas.

Lady Bird

Cena de Lady Bird
Cena de Lady Bird - Foto: Divulgação

Christine McPherson sonha em deixar Sacramento para estudar em outra cidade, mas enfrenta constantes conflitos com a mãe enquanto vive os últimos meses do ensino médio.

Com direção de Greta Gerwig, o longa combina humor e drama para retratar as inseguranças da juventude e a complexidade das relações familiares de maneira extremamente delicada.

Era Uma Vez... Em Hollywood

Cena de Era Uma Vez... Em Hollywood
Cena de Era Uma Vez... Em Hollywood - Foto: Divulgação

Na Los Angeles de 1969, o ator Rick Dalton tenta reencontrar espaço na indústria cinematográfica ao lado de seu fiel dublê Cliff Booth, enquanto acontecimentos históricos mudam Hollywood para sempre.

Dirigido por Quentin Tarantino, o longa reúne Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie em uma homenagem ao cinema clássico e a uma das épocas mais marcantes da indústria.

Parasita

Cena de Parasita
Cena de Parasita - Foto: Divulgação

Vivendo em condições precárias, a família de Ki-taek encontra uma oportunidade inesperada para se aproximar de uma família extremamente rica. Aos poucos, todos passam a ocupar funções dentro da casa sem revelar suas verdadeiras intenções.

Misturando suspense, humor ácido e crítica social, o filme sul-coreano conquistou o Oscar de Melhor Filme e se tornou uma das obras mais importantes do cinema recente.

Magnólia

Cena de Magnólia
Cena de Magnólia - Foto: Divulgação

Dirigido por Paul Thomas Anderson, o drama acompanha diferentes personagens cujas histórias acabam se cruzando ao longo de um único dia no Vale de São Fernando, em Los Angeles.

Traumas familiares, culpa, arrependimento, solidão e desejo de recomeçar conduzem uma narrativa emocionante, considerada uma das maiores obras da carreira do cineasta.

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