Minions e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.

Embora Minions & Monstros, novo filme da franquia de animação, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz em Salvador!

MINIONS & MONSTROS

Em Minions & Monstros, o pequeno minion James assume o papel de protagonista em uma aventura ambientada na Era de Ouro do cinema. Considerado o mais criativo — e também o mais solitário — entre seus colegas, ele sonha em deixar de ser apenas mais um integrante da tribo para realizar seu grande desejo: fazer filmes.

No entanto, sua paixão pela sétima arte acaba desencadeando uma grande confusão quando, acidentalmente, ele liberta monstros e uma gangue de criaturas determinadas a destruir o mundo. Agora, James e os demais minions precisarão enfrentar esses seres assustadores e transformar a missão em uma aventura digna do filme que ele sempre sonhou em criar.

MOANA (PRÉ-ESTREIA)

Em Moana, a jovem Moana Waialiki vive em uma ilha paradisíaca e sonha em explorar o vasto oceano além dos recifes que cercam seu lar. Filha do líder da comunidade e herdeira de uma antiga linhagem de navegadores, ela vê sua rotina mudar quando uma ameaça coloca em risco o futuro de seu povo.

Determinada a salvar sua ilha, Moana descobre que o semideus Maui teve um papel fundamental no desequilíbrio da natureza e parte em uma jornada pelos mares para restaurar o coração da deusa Te Fiti.

SUPERGIRL

Supergirl acompanha Kara Zor-El (Milly Alcock), que ainda carrega os traumas da destruição de Krypton anos após sobreviver à tragédia. Sua jornada muda ao cruzar o caminho de Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena em busca de vingança contra o mercenário Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela morte de seu pai.

Relutante em participar da caçada, Kara muda de ideia quando alguém próximo a ela é ameaçado. Ao lado de Krypto, o supercão, a heroína embarca em uma aventura espacial repleta de perigos, enfrentando inimigos e tendo seus poderes testados longe da influência do sol amarelo.

TOY STORY 5

Em Toy Story 5, os brinquedos enfrentam um desafio inédito quando Bonnie, agora com 8 anos, passa a dedicar cada vez mais tempo ao seu novo tablet. O dispositivo, chamado Lilypad, cria experiências virtuais capazes de prender completamente a atenção da menina, fazendo com que Woody, Buzz, Jessie e os demais percebam que estão perdendo espaço em sua rotina.

Enquanto Jessie tenta manter o grupo unido diante das mudanças, o retorno de Woody traz uma nova esperança para os brinquedos. Juntos, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e tecnologia frente a frente, explorando temas como adaptação, amizade e o impacto das telas na infância.

DIA D

Em Dia D, Steven Spielberg volta a trabalhar com o roteirista David Koepp em uma aventura de ficção científica e fantasia. A trama começa quando um evento inexplicável é transmitido ao vivo para o mundo inteiro, provocando medo, confusão e uma série de questionamentos sobre sua origem.

Enquanto fenômenos estranhos se espalham pelo planeta e segredos militares são revelados, a crise ganha proporções globais. Diante de evidências cada vez mais claras de uma inteligência extraterrestre, a humanidade precisa lidar com a possibilidade de nunca ter estado sozinha no universo.

MESTRES DO UNIVERSO

O príncipe Adam embarca em uma jornada decisiva para salvar o reino de Eternia de uma grave ameaça. Enquanto o vilão Esqueleto e seu exército avançam com seus planos de conquista, o jovem herdeiro precisa encontrar forças para proteger seu povo e aqueles que ama.

Para enfrentar o inimigo, Adam parte em busca de uma espada lendária capaz de mudar seu destino. Ao descobrir o verdadeiro poder do artefato, ele se transforma no poderoso He-Man, o guerreiro destinado a defender Eternia das forças do mal.

TODO MUNDO EM PÂNICO 6

Em Todo Mundo em Pânico 6, Cindy, Brenda, Ray e Shorty se reencontram décadas após os acontecimentos que marcaram suas vidas. Quando um novo assassino mascarado surge, o grupo acaba envolvido em mais uma sequência de situações absurdas e perigosas.

Mantendo o humor característico da franquia, o filme satiriza algumas das maiores produções do cinema recente. Remakes, prequels, sequências, spin-offs e outras tendências de Hollywood entram na mira da comédia, que promete referências e piadas para os fãs do gênero.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

