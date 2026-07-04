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SE LIGA NA DICA!

3 séries curtas da Netflix para este final de semana (04 e 05/07)

Produções cheias de suspense, segredos e reviravoltas prometem prender a atenção do início ao fim

Beatriz Santos
Por
Essas séries da Netflix são ideais para quem curte produções cheias de suspense e reviravoltas
Essas séries da Netflix são ideais para quem curte produções cheias de suspense e reviravoltas - Foto: Divulgação

Quem procura uma boa maratona para o final de semana dos dias 4 e 5 de julho encontra na Netflix uma seleção de séries curtas capazes de transformar qualquer fim de semana.

Com episódios envolventes e histórias marcadas por suspense, o catálogo da plataforma reúne opções para quem gosta de mistérios difíceis de desvendar.

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Entre desaparecimentos, crimes, segredos familiares e investigações inesperadas, as produções conquistam o público justamente por manterem o suspense até os últimos minutos. Não por acaso, algumas delas já aparecem entre as mais assistidas e figuram no TOP 10 da Netflix.

Com um catálogo recheado de séries com muito suspense e reviravoltas, escolher o que assistir pode ser mais difícil do que parece. Por isso, uma boa curadoria faz toda a diferença quando há tantas opções disponíveis para maratonar.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o fim de semana assistindo histórias intensas, cheias de mistérios e capazes de surpreender a cada episódio.

3 séries para ver agora na Netflix

Eu Vou Te Encontrar

Cena de Eu Vou Te Encontrar
Cena de Eu Vou Te Encontrar - Foto: Divulgação

David Burroughs cumpre prisão perpétua após ser condenado injustamente pela morte do próprio filho. Consumido pela culpa e pela tragédia que marcou sua vida, ele acredita que jamais terá a chance de mudar seu destino.

Tudo muda quando surgem evidências de que o menino pode estar vivo. Determinado a descobrir a verdade, David embarca em uma missão para deixar a prisão e encontrar o paradeiro do filho.

Naquela Noite

Cena de Naquela Noite
Cena de Naquela Noite - Foto: Divulgação

As férias de três irmãs na República Dominicana se transformam em um pesadelo após um atropelamento. Com medo das consequências, Elena recebe a ajuda das irmãs Paula e Cris para esconder o ocorrido.

O que começa como uma tentativa de proteção rapidamente se transforma em uma sucessão de decisões cada vez mais perigosas. Unidas por um segredo, elas precisarão decidir até onde estão dispostas a ir para salvar a própria pele.

Depois da Cabana

Cena de Depois da Cabana
Cena de Depois da Cabana - Foto: Divulgação

Depois de passar mais de dez anos em cativeiro, Lena consegue escapar ao lado dos filhos. A fuga, porém, acaba revelando uma série de mistérios ligados ao seu desaparecimento e a um antigo caso sem solução.

Baseada no romance Liebes Kind, de Romy Hausmann, a minissérie acompanha as descobertas feitas após a liberdade da protagonista. Aos poucos, novos acontecimentos mostram que a história está conectada a um crime ocorrido treze anos antes.

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