Só 4 episódios: a série policial da Netflix ideal para segunda (06/07)

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A segunda-feira costuma marcar o retorno à rotina, mas isso não significa deixar de lado uma boa maratona. Para quem procura uma história envolvente sem precisar investir vários dias, Collateral é uma das melhores opções disponíveis na Netflix.

Lançada em 2018 e esquecida em meio aos inúmeros lançamentos do streaming, a minissérie entrega suspense, mistério e apenas quatro episódios, perfeitos para assistir de uma vez.

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Com 79% de aprovação no Rotten Tomatoes, a produção britânica combina investigação policial, críticas sociais e personagens complexos em uma narrativa que prende a atenção do início ao fim.



Um assassinato aparentemente comum muda tudo

A história começa quando um entregador de pizza morre após ser atingido por uma bala enquanto fazia uma entrega no sul de Londres.

Embora o caso pareça, à primeira vista, uma tragédia causada por uma bala perdida, a detetive Kip Glaspie, interpretada por Carey Mulligan, acredita que existe algo muito maior por trás do crime.

À medida que a investigação avança, o assassinato revela conexões inesperadas envolvendo imigração, política, terrorismo, segurança pública e diferentes personagens que, aos poucos, passam a integrar um quebra-cabeça muito maior do que parecia inicialmente.

Série vai além da investigação policial

Criada por David Hare, roteirista de produções como As Horas e O Leitor, Collateral utiliza o caso criminal para construir um retrato amplo da sociedade britânica contemporânea.

Ao longo dos quatro episódios, a narrativa aborda temas como imigração, relações afetivas, violência contra a mulher, política e conflitos pessoais, sempre mantendo o mistério como fio condutor da história.

Mesmo tratando de assuntos complexos, a série mantém o foco na investigação conduzida por Kip Glaspie, personagem que se destaca pela inteligência, sensibilidade e capacidade de ligar pistas que passam despercebidas por todos ao seu redor.

Carey Mulligan conduz uma das melhores personagens da série

Grande destaque da produção, Carey Mulligan entrega uma atuação elogiada ao interpretar Kip Glaspie.

Grávida durante a investigação, a detetive foge dos estereótipos comuns das produções policiais. Em vez de uma protagonista impulsiva ou invencível, a personagem aposta na observação, na inteligência e na empatia para conduzir o caso.

O elenco também reúne nomes como Billie Piper, John Simm, Nicola Walker, Kae Alexander, Nathaniel Martello-White, Jeany Spark, Harley Squires e Michael Shaeffer.

Formato enxuto faz diferença

Enquanto muitas séries apostam em temporadas longas, Collateral entrega uma história completa em apenas quatro episódios, cada um com cerca de 55 minutos.

O formato torna a experiência mais dinâmica e permite que todos os acontecimentos tenham começo, meio e fim, sem deixar pontas soltas ou depender de novas temporadas.

Lançada em 2018, a produção acabou ficando escondida entre as constantes novidades da Netflix, mas segue sendo uma excelente opção para quem procura um suspense policial de alta qualidade.

Vale a pena?

Sim. Collateral é uma ótima escolha para quem gosta de produções de qualidade, com muitas reviravoltas, mistério e uma investigação que se torna cada vez mais complexa a cada episódio.

O formato enxuto, com apenas quatro capítulos, permite assistir toda a história em um único dia, tornando a série uma excelente recomendação para esta segunda-feira, 6.