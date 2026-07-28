Mulher é resgatada de cárcere privado dentro de bordel em Lauro de Freitas

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Uma mulher foi encontrada por policiais militares em uma residência no Centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após relatar que era mantida contra a própria vontade no imóvel e submetida à exploração sexual.

A ocorrência aconteceu na tarde desta segunda-feira, 27, depois que equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia sobre uma possível situação de cárcere privado na Avenida Valdomiro Rodrigues.

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Conforme informações obtidas pela reportagem, a vítima contou aos policiais que estava sem liberdade para deixar o endereço há aproximadamente cinco meses. Durante esse período, segundo o relato, ela era obrigada a realizar programas e permanecia no local sob controle de uma mulher responsável pelo estabelecimento.

Ainda de acordo com a denúncia, a suspeita utilizava uma suposta dívida de R$ 7 mil como justificativa para impedir que a vítima deixasse o imóvel.

Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes localizaram duas mulheres na residência indicada durante a averiguação. As envolvidas foram apresentadas à autoridade policial, que ficará responsável pela adoção das providências legais.

A investigação deverá apurar as circunstâncias do caso e a possível existência de crimes como cárcere privado e exploração sexual.