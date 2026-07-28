Táxi é metralhado na Avenida 29 de Março e deixa dois baleados em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Um táxi foi alvo de um ataque a tiros na noite de segunda-feira, 27, na Avenida 29 de Março, em Salvador. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o atentado teria sido motivado pela disputa entre facções criminosas e tinha como alvo dois passageiros que estavam no veículo.

Conforme apuração, criminosos armados interceptaram o táxi e efetuaram diversos disparos contra os ocupantes. Os dois homens foram baleados e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo informações obtidas pela reportagem, um dos feridos permanece internado em estado grave e corre o risco de perder a visão de um dos olhos em decorrência dos ferimentos. O outro recebeu alta médica após atendimento.

Armas, drogas e munições

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após dois homens darem entrada no HGE com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os policiais localizaram o veículo utilizado pelas vítimas, um táxi com diversas marcas de tiros.

Durante a abordagem, os militares encontraram no interior do automóvel uma pistola Taurus calibre 9 mm, um revólver calibre .38, 99 munições de diferentes calibres, 41 pinos de cocaína e 18 porções de maconha.

Ação criminosa mobilizou equipes policiais após as vítimas darem entrada HGE - Foto: Divulgação / PMBA

Após receber alta hospitalar, um dos homens foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para uma unidade da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O segundo permanece internado.

As circunstâncias do ataque e a participação dos envolvidos serão investigadas pela Polícia Civil.