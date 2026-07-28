POLÍCIA
Cidade baiana tem 31 presos por mortes violentas em 24h
Presos também respondem por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, roubos e mais
Trinta e uma pessoas foram presas, nas últimas 24h, no município Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles tiveram participação ativa em mortes violentas.
Os investigados, alvos da Operação Artemis, também respondem por:
- Lavagem de dinheiro;
- tráficos de drogas e armas;
- corrupção de menores;
- roubos.
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Ações para desarticulação do crime organizado continuam
Os mandados de prisão foram cumpridos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, a SSP, as polícias Militar e Civil, o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
As equipes atuaram em um bairro do município, que não foi revelado, e também no sistema prisional.
“Continuaremos atuando com inteligência, integração e firmeza, visando a desarticulação do crime organizado”, enfatizou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.