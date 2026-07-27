POLÍCIA
Mulher é assaltada por dois criminosos em uma charrete
Imagens de câmeras de seguranças mostram a ação dos criminosos
Uma mulher foi vítima de um assalto praticado por dois criminosos em um veículo inusitado. Isso porque os homens estavam em uma charrete quando abordaram a vítima na madrugada do último sábado, 25, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo.
A mulher, de 42 anos, transitava pela rua Josephina Fregonese Cauvilla, no bairro Vila Jamil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos levaram a mochila e o celular da vítima. Eles fugiram logo após o crime.
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Imagens mostram o momento em que a dupla aborda a vítima [veja abaixo].
A Polícia Civil investiga o caso, registrado como roubo a transeunte na Delegacia Sede do município.