Idoso é atacado com machadadas e obrigado a beber agrotóxico durante assalto

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Um idoso de 64 anos segue internado em estado grave após ser vítima de uma violenta tentativa de latrocínio na tarde de domingo, 26, no bairro Panorama, em Pilar do Sul, no interior de São Paulo. Um suspeito foi preso e é investigado por participação no crime.

Segundo a ocorrência policial, três homens invadiram a residência da vítima em busca de R$ 250 mil. Como o dinheiro não foi encontrado, o morador passou a ser agredido com socos, chutes e golpes de machado na cabeça. Em seguida, os criminosos o acorrentaram.

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Os suspeitos ainda obrigaram o homem a ingerir agrotóxico e tentaram aplicar outra substância tóxica em seu corpo com o uso de uma seringa. Sem localizar o valor que procuravam, o grupo fugiu.

Mesmo gravemente ferido, o idoso conseguiu deixar a residência e pedir ajuda a uma vizinha. Ele foi levado inicialmente para a Santa Casa de Pilar do Sul e, devido à gravidade do quadro clínico, transferido para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde permanece internado.

Durante as investigações, a polícia reforçou o patrulhamento na região e, após receber uma denúncia anônima, localizou um dos suspeitos em um estabelecimento comercial. A vítima o reconheceu como um dos envolvidos no ataque.

Ainda de acordo com a polícia, a análise de informações encontradas no celular do homem, acessado com a autorização dele, apontou indícios de que o aparelho continha registros relacionados ao planejamento da ação criminosa.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Votorantim e continua sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os demais envolvidos no crime.