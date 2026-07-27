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POLÍCIA

Troca de tiros durante ação da Rondesp deixa policial morto no Sul da Bahia

Policial chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu

Luan Julião
Por
Maurício Dantas dos Santos
Maurício Dantas dos Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar e um suspeito morreram após uma troca de tiros registrada na noite de domingo, 26, na localidade do Couto, em Ilhéus, no sul da Bahia. O confronto ocorreu durante uma operação realizada por equipes do Batalhão de Policiamento Tático Sul (Rondesp Sul), segundo informações da Polícia Militar.

Durante a ação, o agente foi atingido por disparos e encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau. Apesar de receber atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos. Conforme informações apuradas pela TV Bahia, o policial foi identificado como Maurício Dantas dos Santos.

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A corporação informou que um dos homens envolvidos no confronto também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas morreu. Os demais suspeitos conseguiram deixar o local antes da chegada do reforço policial.

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O caso foi registrado na delegacia responsável pela área, que ficará encarregada das investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Além da apuração conduzida pela Polícia Civil, a Polícia Militar instaurará um procedimento administrativo para analisar a atuação das equipes na intervenção, conforme prevê o protocolo da corporação.

Após o confronto, o policiamento foi intensificado na região. As buscas pelos suspeitos que conseguiram fugir continuam sendo realizadas pelas equipes policiais.

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Tags

ilhéus Operação policial polícia militar segurança pública

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