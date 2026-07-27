PM é preso após sacar arma e atirar durante discussão no trânsito em Salvador

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A discussão após um acidente de trânsito terminou com a prisão de um policial militar na noite de domingo, 26, na Avenida Paralela, nas imediações do bairro de Pituaçu, em Salvador. O caso aconteceu depois de uma colisão entre dois veículos e não deixou feridos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 82ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), por volta das 23h, para atender a ocorrência na altura da saída do Centro Administrativo da Bahia (CAB). No local, os agentes verificaram que um dos motoristas envolvidos no acidente, um policial militar, havia efetuado disparos contra o outro veículo, ocupado por duas pessoas.

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Após a intervenção dos policiais, os três envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes e para a Corregedoria da Polícia Militar, responsável por adotar as medidas administrativas cabíveis. O agente foi autuado em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem, de 32 anos, foi preso pelos crimes de disparo de arma de fogo e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Segundo a corporação, ele foi levado por policiais militares à Central de Flagrantes, onde teve a prisão formalizada.

Ainda conforme a Polícia Civil, foram expedidas guias para realização de perícias, e o suspeito permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.