Duas pessoas são baleadas em ataque a tiros em Lauro de Freitas

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Uma mulher, de 20 anos, e um adolescente, de 17, foram baleados na tarde deste domingo, 26, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A mulher foi atingida na perna esquerda e o jovem, no abdômen. Eles foram levados ao Hospital Geral Menandro de Faria.

Segundo a mulher, cerca de cinco homens chegaram à Rua Israel F. Pimentel, em um veículo Siena prata, já atirando.

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Ainda de acordo com relatos, logo após o fato, seis homens foram presos por policiais militares da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que faziam rondas pela região.

Uma informação ainda não confirmada da conta de que os homens, que teriam se passado por policiais, são de Salvador e teriam ido a Portão recuperar uma moto roubada. O GP teria sinalizado que o veículo estaria no bairro.

Durante a ação , os policiais teriam apreendido quatro pistolas, um revólver, mais de 70 munições, carregadores alongados, um colete balístico, um cinto tático e distintivos da Polícia Civil. Eles seriam Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs).

Outros homens que estavam em um Renault Sandero prata conseguiram fugir antes da abordagem policial.

Conforme uma fonte, o caso foi registrado na 34ª Delegacia Territorial (DT/ Portão). O A TARDE procurou as Polícias Militar e Civil para confirmar as informações, mas, até a publicação desta matéria, os órgãos não haviam dado retorno.