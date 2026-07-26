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Motorista de transporte escolar que abusou de criança é condenado a 15 anos de prisão

Polícia Civil localizou o condenado no interior da Bahia neste sábado

Alice Paulilo
Por
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão definitiva de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável, neste sábado, 25. O condenado, de 47 anos, foi encontrado no povoado da Penha, zona rural de Santa Bárbara, no interior da Bahia e cumprirá pena de 15 anos de reclusão em regime fechado.

Segundo a decisão judicial, os crimes ocorreram de forma continuada em 2013, quando o homem trabalhava como motorista do transporte escolar da vítima.

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A Justiça reconheceu que ele se aproveitou da função e da relação de autoridade para cometer os abusos, fator que contribuiu para o aumento da pena.

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Após a prisão, o condenado passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele será transferido para o sistema prisional, onde cumprirá a pena.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Santa Bárbara, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal), após a condenação ser expedida pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Bárbara.

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