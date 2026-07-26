Adolescente brasileira e amiga de 16 anos desaparecem na França

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Duas adolescentes, uma brasileira e outra cabo-verdiana, estão desaparecidas na França desde a última semana. Os casos vieram à tona após a divulgação do desaparecimento da engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, em Lyon, e agora também são investigados pelas autoridades francesas.

A brasileira Alice Oliveira, de 16 anos, desapareceu na quarta-feira, 22. Já Maria de Fátima Pina Monteiro, natural de Cabo Verde, foi vista pela última vez um dia antes, na terça-feira, 21.

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Famílias acreditam que jovens estejam juntas

A prima de Alice, a advogada Eduarda Costa, informou que a adolescente vive na França há quatro anos e trabalha como babá. Segundo ela, a jovem saiu para o trabalho normalmente, mas não apareceu no horário em que costumava encontrar o pai em uma estação de trem para voltar para casa.

De acordo com a familiar, Alice deixou de atender ligações e responder mensagens, sem dar qualquer informação sobre seu paradeiro. A irmã da adolescente, Ana Flávia Oliveira, afirmou que esse comportamento nunca havia acontecido antes.

A família acredita que Alice e Maria de Fátima possam estar juntas. Segundo parentes, as duas teriam sido vistas seguindo em direção à região de Marselha, no sul da França.

Investigações continuam

Os desaparecimentos das duas jovens já foram comunicados à Polícia Francesa, que conduz as investigações.

Os relatos surgiram poucos dias após o desaparecimento da engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, vista pela última vez na quinta-feira, 23, em Lyon. Segundo familiares, ela saiu de casa sem documentos nem pertences pessoais. O marido encontrou o apartamento vazio horas depois.

Em nota, o Itamaraty informou que acompanha o caso de Gabriele por meio do Consulado-Geral do Brasil em Marselha e presta assistência consular à família da brasileira.