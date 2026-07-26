Rio Grande do Sul entra em alerta para temporais, granizo e risco de inundações

A chegada de uma nova frente de instabilidade deve provocar chuva intensa e temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul entre este domingo, 26 e a próxima terça-feira, 28. O alerta foi divulgado pela Defesa Civil estadual, que aponta risco de ventos fortes, granizo, alagamentos, inundações e elevação do nível de rios em diferentes municípios.

A mudança nas condições do tempo começa a ser sentida já neste domingo, principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. Nesses locais, há previsão de temporais isolados acompanhados por chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

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Sistemas meteorológicos intensificam o tempo severo

Segundo informações da Climatempo Meteorologia, o cenário é provocado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica formada entre o Paraguai e o norte da Argentina, somada ao avanço de uma frente fria sobre o território gaúcho. A combinação desses sistemas favorece a ocorrência de chuva em praticamente todo o estado nos próximos dias.

Além da precipitação, a previsão inclui descargas elétricas, granizo localizado e ventos que podem variar entre 70 km/h e 90 km/h.

O período de maior preocupação, no entanto, está previsto para segunda-feira (27) e terça-feira (28), quando as tempestades tendem a ganhar força. A expectativa é de chuvas intensas em curto espaço de tempo, granizo de maior dimensão e rajadas que podem superar os 90 km/h.

Acumulados podem chegar a 200 milímetros

Os maiores volumes de chuva são esperados para as regiões Oeste, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral. Em algumas áreas, os acumulados podem ultrapassar 120 milímetros e alcançar até 200 milímetros ao longo de 48 horas.

Diante desse cenário, a Defesa Civil colocou parte do estado em nível de alerta para tempestades severas. Entre os municípios com maior risco estão Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Porto Alegre, Gramado e Tramandaí.

Já cidades como Santa Rosa, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Vacaria, São José dos Ausentes, Pelotas, Rio Grande e Chuí permanecem em nível de atenção para ocorrência de temporais isolados.

Rios seguem sob monitoramento

O órgão também alertou para a possibilidade de alagamentos em áreas urbanas, cheias em pequenos cursos d'água e agravamento da situação de rios que já apresentam níveis elevados.

Entre os mananciais monitorados estão os rios Jacuí, Uruguai e Ibirapuitã. A tendência é de manutenção ou aumento do nível das águas, especialmente no trecho do rio Uruguai entre São Borja e Uruguaiana, no rio Jacuí a partir de Dona Francisca até o Delta do Jacuí e no rio Ibirapuitã.

Recomendações

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e reforçar os cuidados, principalmente em áreas com histórico de alagamentos e enchentes. Entre as recomendações estão evitar deslocamentos durante os temporais, não atravessar vias alagadas, manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante as tempestades e seguir as orientações dos órgãos de emergência.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil informou que permanece acompanhando a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas em todo o Rio Grande do Sul e mantém contato com os municípios para apoiar as ações preventivas e de resposta.