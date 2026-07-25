27 minutos: Lula e Javier Milei falam ao mesmo tempo em convenções

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Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Javier Milei discursaram praticamente ao mesmo tempo neste sábado, 25, durante eventos partidários realizados em São Paulo.

Segundo um levantamento do portal Metrópoles, Lula iniciou o discurso às 13h06, em Campinas (SP), durante a convenção estadual do PT que oficializou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. A fala do presidente brasileiro durou 27 minutos e 36 segundos.

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Durante o discurso, Lula afirmou que qualquer tentativa de interferência externa nas eleições brasileiras será rejeitada e declarou que o futuro do país será decidido pelos eleitores.

“Quem quiser, de fora, vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo: vão apanhar muito aqui nas eleições”, disse.

Quatro minutos antes, às 13h02, Javier Milei havia iniciado sua fala na Arena Pacaembu, em São Paulo, durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL) que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Já o discurso do presidente argentino durou 27 minutos e 19 segundos. Durante a fala, Milei elogiou Flávio, criticou o governo Lula e atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao comentar a decisão que impediu uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Milei chamou Moraes de “lixo careca”, declaração que levou o presidente do STF, Edson Fachin, a divulgar uma nota classificando a fala como “desrespeitosa” por se referir a um ministro da Corte brasileira.