STF sobe o tom após Javier Milei chamar Moraes de “lixo careca”

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, classificou como “desrespeitosa” a declaração do presidente da Argentina, Javier Milei, que chamou o ministro Alexandre de Moraes de “lixo careca” durante a convenção partidária que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República neste sábado, 25.

“Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do país, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil", afirmou Fachin.

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O presidente do STF também reforçou a autonomia do Judiciário brasileiro e afirmou que manifestações desse tipo são “incompatíveis com a civilidade esperada" nas relações entre países.

Visita a Jair Bolsonaro negada

A declaração de Javier Milei ocorre após Alexandre de Moraes negar, na semana passada, o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para autorizar a visita do presidente argentino ao ex-presidente.

"Estimado Jair, mando-lhe um abraço à distância. Tenho certeza de que, quando os obstáculos burocráticos forem superados, poderemos nos reencontrar e dar um abraço pessoalmente, querido Jair Bolsonaro", disse o argentino.