PL formaliza candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

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O Partido Liberal (PL) realizou na manhã deste sábado, 25, na capital paulista, a convenção nacional para chancelar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.

O encontro partidário veio em meio a intensas negociações bastidores, já que até o momento, a legenda não definiu o nome que ocupará o posto de vice na composição majoritária.

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A cúpula do PL mantém conversações para expandir o bloco de apoio no cenário nacional.

Objetivo

A meta principal foi de selar acordo com o Republicanos e com a federação União-PP (formada por União Brasil e Progressistas).

A eventual adesão do Republicanos é vista como estratégica, pois garantiria ao candidato uma fatia maior de tempo na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Visita internacional e veto do STF

A convenção conta com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que desembarcou no Brasil na última sexta-feira, 24.

O chefe de Estado vizinho tem regresso previsto ainda para este sábado, sem previsão de compromissos com autoridades do governo federal brasileiro.

Aliados de direita tentaram viabilizar um encontro reservado entre Milei e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A articulação, contudo, foi frustrada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que indeferiu o pedido e manteve a proibição de visitas ao ex-mandatário pelo prazo de 30 dias.

Diretrizes do plano de governo

Em apresentação transmitida pelas redes sociais na quinta-feira, 23, Flávio Bolsonaro antecipou pontos centrais do plano “Brasil sem Medo”, com foco rigoroso em segurança pública.

Entre as propostas, o pré-candidato prometeu a construção de cinco novos presídios federais de segurança máxima, inspirados no modelo adotado em El Salvador, como medida para sufocar organizações criminosas.

Na área social e administrativa, o senador defendeu a retomada da expansão do modelo de escolas cívico-militares e o uso de inteligência artificial para zerar a fila de concessão de benefícios do INSS.

O plano inclui ainda o endurecimento de penas para furtos, roubos e receptação de celulares, elevando o piso da punição de dois para oito anos de reclusão.